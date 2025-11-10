Haberler

16. Asya Konferansı İstanbul'da Düzenleniyor

Güncelleme:
Valdai Tartışma Kulübü, 'Parçalanmış Bir Dünyada Avrasya' temasıyla İstanbul'da düzenlenecek 16. Asya Konferansı'na 12 ülkeden 50'den fazla üst düzey katılımcıyı bir araya getirecek. Konferans, küresel dönüşüm ve Avrasya'nın yeni rolleri üzerinde duracak.

(İSTANBUL) - Valdai Tartışma Kulübü, yarın İstanbul'da 16. Asya Konferansı düzenleyecek. Konferansta, 12 ülkeden 50'nin üzerinde üst düzey katılımcı yer alacak.

Ankara Enstitüsü ve Valdai Tartışma Kulübü işbirliğiyle düzenlenen "Parçalanmış Bir Dünyada Avrasya" temalı toplantı, dünyanın içinden geçtiği dönüşümü ve Avrasya'nın yeni küresel düzendeki merkezi rolünü masaya yatıracak.

Türkiye, Rusya, Çin, Hindistan, Suudi Arabistan, Katar dahil 12 ülkeden 50'nin üzerinde üst düzey uzman, akademisyen ve stratejistin katılımıyla düzenlenecek konferans, iki kıtayı birleştiren İstanbul'un "yeni bağlantıların merkezi" olma rolünü pekiştirmeyi hedefliyor.

Konferansın, küresel gündemin ele alınacağı açılış töreni ve ilk iki oturumu basının katılımına açık olacak. 09.00'da başlayacak toplantının açılış bölümü ve Küresel (Düzensizlik) ve Avrasya ile Türkiye, Rusya ve Avrasya'nın Yeni Jeopolitiği oturumları basına açık gerçekleşecek.

