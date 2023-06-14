154 Gazeteci LGBTİ Bireyler İçin Ortak Açıklama Yayınladı

154 gazeteci Onur Ayı kapsamında LGBTİ bireyler için ortak bir açıklama yayınlayarak yetkililere seslendi. Açıklamada LGBTİ'lere yönelik şiddet ve yasak haberlerinin artması eleştirildi ve LGBTİ'lerin ifade ve örgütlenme özgürlüğünün ihlal edilmemesi istendi.

154 gazeteci LGBTİ bireyler için ortak bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Daha fazla LGBTİ'lere şiddet ve yasak haberi yazmak istemiyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. LGBTİ'lerin ifade ve örgütlenme özgürlüğünü ihlal etmeyi bırakın. Bırakın ki biz de işimizi yapalım, yazalım, çizelim" denildi.

154 gazeteci bugün Onur Ayı kapsamında LGBTİ bireyler için ortak bir açıklama yayınlayarak yetkililere seslendi. Ortak açıklamada, gazetecilerin de Onur Yürüyüşü eylemlerinde şiddete maruz kaldığı vurgulandı.

154 gazetecinin imzasıyla yayınlanan ortak açıklama şöyle:

"LGBTİ Onur Ayı gelir gelmez, LGBTİ'lerin etkinlik ve yürüyüşlerine yasaklar başladı. Biz gazeteciler, her gün yeni bir polis şiddeti ve gözaltı haberi yazmak zorunda kalıyoruz. Oysaki, LGBTİ'lerin sesini, sözünü yazmak, çekmek, yayınlamak isteriz. LGBTİ Onur Yürüyüşleri'nde şiddeti değil, özgürlük mücadelesini kaydetmek isteriz.

"LGBTİ'LERİN İFADE VE ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNÜ İHLAL ETMEYİ BIRAKIN"

Seçim sürecinde iyice yükselen bu düşmanlık siyasetine rızamız yoktur. Onur Yürüyüşü alanlarında gazeteciler olarak bizim de mağduru haline geldiğimiz şiddet, toplumsal barışı doğrudan tehdit ediyor. Daha fazla LGBTİ'lere şiddet ve yasak haberi yazmak istemiyoruz! Yetkililere sesleniyoruz: LGBTİ'lerin ifade ve örgütlenme özgürlüğünü ihlal etmeyi bırakın. Bırakın ki biz de işimizi yapalım, yazalım, çizelim. LGBTİ Onur Ayı kutlu olsun!"

İmzacı gazeteciler:

"Ahmet Ayva, Ahmet Kanbal, Ahmet Tirej Kaya, Alev Karakartal, Ali Kadir Güler, Andres Mourenza, Arzu Demir, Aslı Alpar, Aslı Ceren Aslan, Avşin Leyla Özgür, Ayşegül Özbek, Ayşen Güven, Ayşenur Dilan Karademir, Bahadır Özgür, Berivan Altan, Berkant Gültekin, Beyza Kural, Burcu Göknar, Canan Coşkun, Candan Yıldız, Cansu Acar, Cansu Erginkoç, Céline Pierre-Magnani, Cem Gurbetoğlu, Cengiz Aldemir, Cengiz Anıl Bölükbaş, Ceren Bala Teke, Ceren Bayar, Ceren İskit, Ceylan Sağlam, Cihan Ölmez, Çilem Küçükkeleş, Damla Tarhan Durmuş, Denizcan Abay, Derya Kap, Derya Okatan, Derya Saadet, Devrim Fındık, Devrim Orhan Koç, Didem Aslan Çetin, Dila Ak, Dilan Pamuk, Dilan Şimşek, Dilek Sarıgül, Dilek Şen, Diren Keser, Ece Aydın, Ece Toksabay, Eda Narin, Edanur Tanış, Elif Akgül, Elifnaz Ay, Emel Vural, Emre Caka, Emre Ünsallı, Erdoğan Alayumat, Ertürk Yılmaz, Esen Dolma, Esra Üşüdür, Evrim Kepenek, Eylem Esen Arabacı, Eylem Nazlıer, Eylül Deniz Yaşar, Fatih Aça, Fatma Yörür, Fedai Karakeçili, Fırat Can Arslan, Gamze Rastgeldi, Gamzegül Kızılcık Aykanat, Gökay Başcan, Gözde Çağrı Özköse, Gözde Demirbilek, Günsu Durak, Hale Gönültaş, Harun Arslan, Hayri Tunç, İlknur Karadeniz, İrfan Tuncçelik, İsmail Arı, Kaan Çeltik, Kadir Güney, Karin Karakaşlı, Kemal Avcı, Kerim Eren, Kültigin Kağan Akbulut, Leyla Alp, M. İrem Afşin, Mahir Bağış, Mehmet Emin Kurnaz, Melisa Ay, Meltem Akyol, Meltem İnci, Meltem Ulusoy, Mert Cengiz, Merve Güven, Metin Yoksu, Mevsim Altay, Mühdan Sağlam, Murat Kocabaş, Mustafa Kara, Mustafa Kömüş, Mustafa Kuleli, Nazlan Ertan, Necdet Oktay Apaydın, Nedim Türfent, Nevin Sungur, Nida Kara, Nisanur Yıldırım, Nurcan Gökdemir, Oğulcan Özgenç, Okan Yücel, Oktay ince, Ozan Kaplanoğlu, Ozan Ünlükoç, Özgür Şengül, Özgür Söylemez, Özlem Akarsu Çelik, Özlem Ateş, Pınar Erol, Pınar Gayıp, Rahmi Yıldırım, Rıza Yalçın Koçak, Rozerin Tek, Ruken Tuncel, Sabiha Temizkan, Seçil Epik, Seda Öz, Selahattin Oğuz, Selma Koçak, Serpil Ünal, Serra Akcan, Sevgim Denizaltı, Sibel Tekin, Sibel Yükler, Sinem Uğurlu, Songül Karadeniz, Sultan Eylem Keleş, Suzan Demir, Tanju Tariz, Tolga Balcı, Tugay Can, Tuğçe Yılmaz, Tuğrul Eryılmaz, Uğur Şahin,Vedat Yeler, Yadigar Aygün, Yasin Durak, Yeşim Dokur, Yıldız Tar, Yüsra Batıhan, Yusuf Belek, Yusuf Çakmak, Yusuf Tuna Koç, Zeynep Kuray."