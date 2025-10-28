152 Hakem Bahis Oynadıkları Gerekçesiyle Disipline Sevk Edildi
Türkiye Futbol Federasyonu, 152 hakem ve yardımcı hakemi bahis oynamaları nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Aralarında üst klasman hakemlerinin de bulunduğu isimler için disiplin süreci başlatıldı.
(ANKARA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 152 hakem ve yardımcı hakemin futbol müsabakalarına ilişkin bahis oynadıkları gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildiğini açıkladı. Listede 7 isim "üst klasman" kategorisinde yer alıyor.
TFF Hukuk Müşavirliği tarafından hazırlanan sevk raporlarında, PFDK'ya sevk edilen hakemlerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 28 Ekim'den itibaren tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.
Bu hakemler arasında üst klansmandan Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz, Yunus Dursun ve Zorbay Küçük yer aldı.
Sevk listesinde klasman hakemleri ile üst klasman yardımcı hakemlerinin bulunduğu görüldü. Federasyon açıklamasında, bahis oynamanın futbol talimatlarında açıkça yasak olduğu vurgulandı.
Hakemlerin PFDK'daki süreçlerinin ardından karar açıklanacak.