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140. Kanton Fuarı Guangzhou'da başladı, servis robotlarına özel bölüm bulunuyor

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140. Kanton Fuarı Guangzhou'da başladı, servis robotlarına özel bölüm bulunuyor
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140. Çin İthalat ve İhracat Fuarı, Guangdong'un merkezi Guangzhou'da perşembe günü başladı. Kanton Fuarı olarak da bilinen etkinlikte son teknoloji akıllı ürünlerin sergilendiği servis robotlarına özel bir bölüm bulunuyor.

GUANGZHOU, 17 Ekim (Xinhua) -- 140. Çin İthalat ve İhracat Fuarı, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da perşembe günü başladı.

Kanton Fuarı olarak da bilinen etkinlikte, son teknoloji akıllı ürünlerin sergilendiği servis robotlarına özel bir bölüm de bulunuyor.

Kaynak: Xinhua
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