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14 Köyün İçme Suyu Sorunu İçin 35 Milyon Lira Kaynak Ayrıldı

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AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, 14 köyün içme suyu sorununu gidermek için İl Özel İdaresi'ne 35 milyon lira kaynak sağlanacağını duyurdu. Kazdağı Grubu'na bağlanacak isale hattı ile köylerin su sorunu çözülecek.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, İl Özel İdaresi'ne sağlanacak 35 milyon lira kaynak ile 14 köyün içme suyu sorununun giderileceğini açıkladı.

Gider, AK Parti Ayvacık İlçe Başkanı Yılmaz Ak ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, 14 köyün yarım asra yakın süredir devam eden içme suyu sorununu çözmek için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile görüştüğünü aktardı.

Ayvacık Kazdağı Grubu İçme Suyu İsale Hattı'na bağlanacak 21 kilometre uzunluğundaki isale hattı için gerekli ödeneğin sözünü aldığını belirten Gider, şunlar kaydetti:

"Bu hafta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile yaptığımız görüşmede Kazdağı Grubu içme suyumuzun artık kullanılamaz durumda olduğunu ifade ettik. İhtiyaç duyduğumuz ödeneğin İl Özel İdare kaynaklarından karşılanabilir durumda olmadığını belirterek desteklerini talep ettik. Sayın bakanımızdan bu rakamın bir kısmı hibe olmak üzere İller Bankası kaynaklarından karşılanma sözünü aldım. İl Özel İdaremiz en kısa zamanda çalışmalarına başlayacak ve en hızlı şekilde Kazdağı Grubu köylerimizin su sorunu çözülmüş olacak."

Söz konusu hattın, Büyükhusun, Kozlu, Sazlı, Kayalar, Demirci, Hüseyinfakı, Ahmetçe, Tartışık, Dibekli, Küçükhusun, Güzelköy, Hasanlar Obası mahallesi (Nusratlı bağlısı), Yeniçam, Arıklı köyleri ile birlikte 14 köye hizmet verdiğini ifade eden Gider, "Ancak özellikle yaz aylarında yaşanan kuraklık ve nüfus artışı gibi nedenlerle söz konusu köylerimizde uzun yıllardır içme suyu sıkıntısı yaşanmaktaydı. Oluşan susuzluğun giderilmesi için İller Bankası tarafından 10 bin lirası hibe, 25 bin lirası kredi olmak üzere İl Özel İdaresi'ne toplam 35 milyon lira kaynak sağlanmasının ardından ana kaynak olan Şarlak Membası'ndan daha önce tamamlanan noktaya kadar yaklaşık 21 kilometre uzunluğunda isale hattı döşenecek ve köylerimiz hasret kaldığı suya kavuşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak - Güncel
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