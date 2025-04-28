137. Kanton Fuarı'nda 140 Türk İşletmesi Yer Aldı

GUANGZHOU, 28 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da düzenlenen 137. Çin İthalat ve İhracat Fuarı 15 Nisan'da başladı. Kanton Fuarı diye de bilinen fuara 140'ın üzerinde Türk işletmesi de katılıyor.

5 Mayıs'a kadar sürecek fuara, öncekine kıyasla yaklaşık 900 artışla 31.000 firma katılıyor.

İlki 1957'de gerçekleştirilen Kanton Fuarı yılda iki kez Guangzhou'da düzenleniyor. Çin'de düzenlenen çok sayıdaki kapsamlı uluslararası ticaret etkinliklerinin en uzun soluklusu olan bu fuar, Çin'in dış ticaret göstergesi olarak kabul ediliyor.

Türkiye'nin önde gelen ev aletleri markası Kumtel'in yan şirketi olan Hometraz Ticaret Şirketi de fuarın daimi katılımcılarından. Şirketin Genel Müdürü Davut Taşer, "Her yıl fuara daha büyük bir heyecanla yeni inovasyonları keşfetme ve uzun vadeli ortaklarla yeniden irtibat kurma hedefiyle geri dönüyoruz" dedi.

Taşer için fuar, kaynak bulma, ağ oluşturma ve yeni pazar fırsatlarını keşfetme açısından hayati önemde. Şirketin bu yılki standında öne çıkan ürünlerden biri de bakteri ve virüsleri ortadan kaldırmak üzere tasarlanmış morötesi teknolojili hava temizleme cihazı. Taşer, "Buradaki öncelikli amacımız, Çinli ortak ve tedarikçilerimizle buluşmak ve onları dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizle tanıştırmak" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı'nın verileri, 27 Nisan itibarıyla fuara 219 ülke ve bölgeden toplam 224.372 yabancı alıcının katıldığını gösteriyor.

Taşer'in şirketi fuar sırasında Çinli tedarikçilerden hammadde, bileşen ve yedek parça da temin ediyor. Taşer, "Her ne kadar 'Türk Malı' hedefini desteklesek de bazı parçalar hala Çin'den geliyor" dedi.

Fuarın küresel tedarik zincirindeki önemine dikkat çeken Taşer, "Yoğun şekilde Çin'den sağladığımız kaynağımızı tüm dünyadaki müşterilerimize dağıtıyoruz. Bu fuar tedarikçilerle alıcıları buluşturan dünyanın en büyük fuarı olduğu için bizim işimizde çok önemli bir yere sahip" dedi.

137. Kanton Fuarı'nın ithalat bölümüne 50 ülke ve bölgeden 736 şirket katılıyor. Türk şirketleri elektronik aletler, inşaat malzemeleri, tekstil ve benzer kategorilerdeki ürünlerini sergiliyor.