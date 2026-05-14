Haberler

Bakan Gürlek: 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonuyla geniş çaplı suç ağına müdahale edildi

Bakan Gürlek: 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonuyla geniş çaplı suç ağına müdahale edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan geniş çaplı operasyonda, 12 ilde nitelikli dolandırıcılık suçuna karışan 20 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyon, suç örgütlerine karşı kararlı mücadelenin bir parçası olarak gerçekleştirildi.

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, geniş çaplı suç ağına müdahale edildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımızın güçlü iş birliği ve etkin koordinasyonu sayesinde; vatandaşlarımızın mal varlığına kasteden suç örgütlerine karşı mücadelemiz sahada somut ve etkili sonuçlar vermeye devam etmektedir. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik olarak 12 ilde çok sayıda vatandaşımızı mağdur eden 20 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla geniş çaplı bir suç ağına müdahale edilmiştir. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı hedef alan ve yaklaşık 350 milyon TL haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar, devletimizin suçla mücadeledeki kararlılığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu başarılı operasyon dolayısıyla Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın güvenliği ve kamu düzeninin korunması için suç ve suçluyla mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir

Gerilim bir anda yükseldi! Trump'ın yüzüne söyledi: Çatışabiliriz
Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

Bir belediyeye daha şafak operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
Boş arazide dövüşen Kaan Kazgan ile Savaş Cebeci yine atıştı

Yine mi dövüşecekler? Yıllar sonra fena atıştılar

Bir ilimiz bu olayı konuşuyor: Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı

Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı
Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu

Ders anlatırken görüntüsü çekildi milyonlar onu konuşuyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi, yeni düzenleme geliyor
Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi

16 yaşında hayatının cezasını yedi: Ömrünün geri kalanında ödeyecek!

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor

Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıl sonra kapandı