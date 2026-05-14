Bakan Gürlek: 12 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonuyla geniş çaplı suç ağına müdahale edildi

ADALET Bakanı Akın Gürlek, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik 12 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, geniş çaplı suç ağına müdahale edildiğini açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Adalet Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığımızın güçlü iş birliği ve etkin koordinasyonu sayesinde; vatandaşlarımızın mal varlığına kasteden suç örgütlerine karşı mücadelemiz sahada somut ve etkili sonuçlar vermeye devam etmektedir. Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik olarak 12 ilde çok sayıda vatandaşımızı mağdur eden 20 şüpheli şahsa yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla geniş çaplı bir suç ağına müdahale edilmiştir. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak vatandaşlarımızı hedef alan ve yaklaşık 350 milyon TL haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik yürütülen kapsamlı çalışmalar, devletimizin suçla mücadeledeki kararlılığını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu başarılı operasyon dolayısıyla Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığımıza, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın güvenliği ve kamu düzeninin korunması için suç ve suçluyla mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı