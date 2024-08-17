12. Geleneksel Beyşehir Bisiklet Festivali Başlıyor
Konya'nın Beyşehir ilçesinde düzenlenen 12. Geleneksel Beyşehir Bisiklet Festivali, Beyşehir Gölü kıyısında başladı. Festivale 21 ilden, 127 bisikletli katılıyor ve sporcular iki gün boyunca 167 kilometre pedal çevirecek. Festivalin sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verilecek.
Konya'nın Beyşehir ilçesinde "12. Geleneksel Beyşehir Bisiklet Festivali" düzenleniyor.
Beyşehir Gölü kıyısında başlayan festivale, 21 ilden, 127 bisikletli katılıyor.
Sporcular, Beyşehir Gölü etrafından iki gün süreyle 167 kilometre mesafede pedal çevirecek.
Yarın sona erecek festivalde dereceye giren sporculara belge ve ödülleri verilecek. ???????