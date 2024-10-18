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11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı İstanbul'da Gerçekleştirildi

11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı İstanbul'da Gerçekleştirildi
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İstanbul'da düzenlenen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda 'İslam ve Liberal Demokrasi' ile 'İslam ve Piyasa Ekonomisi' konuları ele alındı. Uzmanlar, İslam'ın liberal düşünce ile uyumlu yönlerini ve piyasa ekonomisindeki rolünü tartıştı.

İstanbul'da Atlas Network, Malezya merkezli İslam ve Özgürlük Ağı (ILN), Liberal Düşünce Topluluğu (LDT) ve Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi (KASAM) işbirliğinde düzenlenen 11. Uluslararası İslam ve Özgürlük Konferansı'nda "İslam ve Liberal Demokrasi" ele alındı.

Konferansın açılış oturumundan sonra, Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi ve Özgürlük Araştırmaları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Bican Şahin başkanlığında yapılan ikinci oturumda, Avrupa Akademisi (Academia Europaea) üyesi Prof. Dr. Murat Çizakça ve İran'daki Tahran Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Abbas Mehregan konuştu.

Çizakça, Hazreti Muhammed'in istişare etmeye verdiği önemden bahsederek liberal düşüncenin de "danışmaya teşvik ettiği" değerlendirmesini yaptı.

Hazreti Muhammed'in hayatından bazı örnekler veren Çizakça, Peygamberimizin vahiy olmayan kendi şahsi fikirlerini ashabıyla istişare ettiğini belirterek, "Demek ki danışma meselesi hem Kur'an'da hem de sünnette var." dedi.

Mehregan da sivil toplum kavramına değinerek İslam'ın bu konudaki katkılarından bahsederek, İslam'ın sivil toplumun genişlemesi ve güçlendirmesini teşvik ettiğini söyledi.

Konferansın üçüncü oturumunda ise "İslam ve Piyasa Ekonomisi" konuşuldu

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Acar başkanlığında yapılan üçüncü oturumda, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Toprak, ILN CEO'su ve Pakistan merkezli Pazar Ekonomisi Politikaları Araştırma Enstitüsü Kurucusu Dr. Ali Salman ve Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Uzun konuştu.

Toprak, Türkiye'deki ekonomik görünüm hakkında değerlendirmeler yaparak gayri safi yurtiçi hasılanın yaklaşık yüzde 60'ını hizmet sektörü, yüzde 30'unu sanayi sektörü ve 10'unu ise tarım sektörünün oluşturduğunu söyledi.

Türkiye'nin genç nüfusta işsizlik ve yüksek enflasyon gibi bazı ekonomik problemlerle karşı karşıya olduğunu kaydeden Toprak, bilimsel çalışma üretme ve kapasite kullanımı gibi alanlarda ise ilerleme olduğunu belirtti.

Toprak, "Türkiye'deki reel sektör firmalarının ekonomi politikalarına olumlu baktığını ancak tüketici güven endeksinde karamsarlık olduğunu" sözlerine ekledi.

Salman ise, "İslam ve Piyasa Ekonomisi" başlıklı sunumunda, İslam toplumlarındaki ekonomi yaklaşımlarına değindi.

İslam'ın tüketicileri korumak ve adil olmayan pratikleri kaldırmak için önlemler aldığını hatırlatan Salman, İslam'ın sosyal güvenlik alanında teşvik edici yaklaşıma sahip olduğunu kaydetti.

Salman, sosyal güvenlik alanında Müslüman toplumların benimsediği vakıfların önemini vurgulayarak "Hazreti Muhammed, Müslümanların vakıf kurmasını teşvik etti." diye konuştu.

Uzun da "İslam'da Pazar, Ticari İlişkiler ve Faiz Tartışmaları" başlıklı sunumunda, İslam alimlerinin "kapitalizm ve sosyalizmden ayrı" bir ekonomik anlayışa sahip olduğunu söyledi.

Serbest piyasa ekonomi anlayışının 4 ana temel üzerine kurulduğunu söyleyen Uzun, "Bu temeller, İslam anlayışına uyuyor." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu - Güncel

Uluslararası İlişkiler Sivil Toplum Demokrasi istanbul Politika Ekonomi Güncel

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