11. Erciyes Mükemmellik Zirvesi Kayseri'de Gerçekleştirildi

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Kayseri Şubesince 11. Erciyes Mükemmellik Zirvesi gerçekleştirildi.

Kayseri Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen programa, Vali Gökmen Çiçek, KalDer Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Kantarcı ile davetliler katıldı.

Vali Çiçek, programda yaptığı konuşmada, güven inşa etmenin çok kıymetli olduğunu belirterek, KalDer Kayseri Şubesi Yönetim Kurulunu çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kantarcı da faaliyetleri hakkında bilgi vererek, "Pazar sadece fırtınanın ortasında doğru aksiyonlar alınarak kazanılır. Bu akışta ayakta kalabilmek sabit kalmakta değil, doğru zamanda doğru yere esneyebilmekten geçmektedir." ifadesini kullandı.