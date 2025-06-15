025 Toronto Uluslararası Ejderha Teknesi Yarışı Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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TORONTO, 15 Haziran (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 2025 Toronto Uluslararası Ejderha Teknesi Yarışı Festivali sırasında yarışan katılımcılar, 14 Haziran 2025. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

TORONTO, 15 Haziran (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 2025 Toronto Uluslararası Ejderha Teknesi Yarışı Festivali sırasında yarışan katılımcılar, 14 Haziran 2025. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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