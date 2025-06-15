025 Toronto Uluslararası Ejderha Teknesi Yarışı Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
TORONTO, 15 Haziran (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 2025 Toronto Uluslararası Ejderha Teknesi Yarışı Festivali sırasında yarışan katılımcılar, 14 Haziran 2025. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
TORONTO, 15 Haziran (Xinhua) -- Kanada'nın Toronto kentinde düzenlenen 2025 Toronto Uluslararası Ejderha Teknesi Yarışı Festivali sırasında yarışan katılımcılar, 14 Haziran 2025. (Fotoğraf: Zou Zheng/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel