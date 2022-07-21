İzmir'de Kamu Emekçilerinden Ohal Protestosu

KERİM UĞUR

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) İzmir Şubeler Platformu üyeleri, OHAL'in 6'ncı yıl dönümü nedeniyle İzmir'de basın açıklaması yaptı. Açıklamada, "Özellikle OHAL ile birlikte yargının giderek daha fazla siyasallaşarak iktidarın gündemi ve ihtiyaçları üzerinden hareket etmesi ülkede gerek emekçiler ve gerekse yurttaşların büyük bir kesimi açısından adalet arayışının yoğunlaşmasına yol açmıştır" denildi. KESK üyeleri, yurttaşları 25 Temmuz Pazartesi günü Alsancak İskelesi önünde yapılacak adalet nöbetine çağırdı.

KESK'in tüm Türkiye'de başlattığı adalet nöbetleri kapsamında Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan kamu emekçileri, OHAL sürecinde yaşananları protesto etti. "OHAL Sürüyor, Adaletsizlik Büyüyor" yazılı pankart açan KESK üyeleri, "KHK'lar gidecek biz kalacağız", "İşimizi geri alacağız", "Sermayeye değil emekçiye bütçe", "Direne direne kazanacağız", "Gezi gelecek tek adam gidecek" sloganları attı.

Protestoya, HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü'nün yanı sıra İzmir Tabip Odası Yönetimi Kurulu üyeleri de destek verdi.

" 'ALLAH'IN LÜTFU' OLARAK DEĞERLENDİRİP"

Kamu emekçileri adına açıklamayı KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Bülent Karakaş okudu. 251 yurttaşın hayatını kaybettiği, 2 binden fazla yurttaşın yaralandığı 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini anımsatan Karakaş, "Aradan geçen bu kadar zamana, elde var olan çok sayıda bilgi ve belgeye rağmen, 15 Temmuz darbe girişimi hala aydınlatılmamış ve siyasi ayağı ortaya çıkarılmamıştır. 17-25 Aralık hadisesine kadar 'Hizmet Hareketi' diye tanımladıkları ve aralarında su sızmayan, devletin her kademesinde birlikte emek ve demokrasi karşıtı politikalar yürütenler arasında yaşanan iktidar kavgasının darbe girişimiyle sonuçlanmasını 'Allah'ın lütfu' olarak değerlendirip 20 Temmuz 2016 tarihinde OHAL ilan etmeleri üzerinden de 6 yıl geçti" dedi.

"DÜŞÜNCE VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNDE CUMHURİYET TARİHİMİZİN EN KARANLIK GÜNLERİNE İMZA ATILDI"

Karakaş, OHAL sürecinde 32 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 131 bin 922 işlem tesis edildiğini, yaklaşık 130 bin kişinin kamu görevinden ihraç edildiğini belirtirken, şunları söyledi:

"Aralarında kadın ve çocuk hakları mücadelesi yürüten dernekler, basın kuruluşları da olmak üzere 2 bin 761 kurum ve kuruluş kapatıldı. Basın yasaklarına sosyal medya yasakları da eklenerek haber alma hakkı engellendi, düşünce ve ifade özgürlüğünde Cumhuriyet tarihimizin en karanlık günlerine imza atıldı. Ülkemizi dünyada en çok tutuklu gazetecilerin bulunduğu ülke haline getiren AKP son günlerde basın emekçilerine yönelik toplu tutuklamalarla baskıları daha da arttırdı. Sadece OHAL sürecinde, iki yıl içerisinde, işsiz kalan tahmini gazeteci sayısının 2 bin 500 dolayında olduğu tahmin edilmektedir. AKP bu süreci kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldırma ve performans sistemiyle kamuyu tümüyle özel şirketlere dönüştürmeyi hedefleyerek yine fırsatçılık yaptı. AYM kararlarına rağmen güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yoluyla çalışma hakkı engellendi, devlet kurumları AKP kadrolarıyla dolduruldu. Bu süreçte emekçilerin grev hakları OHAL ve KHK gerekçe gösterilerek, yasaklandı."

15 Temmuz sonrasının AKP'nin sivil darbesine dönüştüğünü savunan Karakaş, şöyle konuştu:

"Tek Adama dayalı rejimin fiili uygulamalarının anayasa üstü görüldüğü günümüzde temel mücadele alanlarının başında emek, demokrasi, eşitlik, barış ve adalet mücadelesi gelmektedir. KESK olarak da sendikal hak ve özgürlüklere yönelik ihlallerin artmasına karşı ve KESK'li ihraç üyelerin görevlerine iade edilmelerine yönelik hukuki, fiili ve meşru mücadelemiz kesintisiz devam etmektedir. Bundan ve 20 Temmuz AKP sivil darbesi uygulamalarının yıldönümünden hareketle; KESK bütünselliğinde tüm illerde 'OHAL Sürüyor, Adaletsizlik Büyüyor' şiarıyla adalet nöbeti eylemi gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle, iktidar bloğunun temel hak ve özgürlükleri ayaklar altına alan, anayasayı hiçe sayan, yargıyı siyasallaştıran uygulamalarından rahatsız olan, başta çalışma hakkımızı elimizden alan hukuksuz ihraçlar olmak üzere bu uygulamalar nedeniyle mağdur olan, demokrasi, eşitlik, özgürlük, barış ve adalet talebi olan tüm kesimleri eylemimiz ile dayanışmaya, kurduğumuz kürsüden düşüncelerini ifade etmeye çağırıyoruz."

Karakaş, yurttaşları 25 Temmuz Pazartesi günü, Alsancak İskelesi önünde yapacakları adalet nöbetine katılmaya çağırdı.

ANKA / Güncel