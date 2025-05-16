GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: 16 Mayıs 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Euro ve dolar altın fiyatları gibi düştü mü?

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: 16 Mayıs 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Euro ve dolar altın fiyatları gibi düştü mü?
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Döviz piyasalarındaki hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. ABD'nin ekonomi politikaları, merkez bankalarının faiz kararları ve uluslararası ticaret dengeleri, döviz fiyatlarında belirleyici faktörler arasında öne çıkıyor. Peki, Merkez Bankası döviz kuru nasıl? Euro kaç TL? Dolar/TL'de son durum ne? İşte, 16 Mayıs 2025 Cuma Merkez Bankası canlı döviz fiyatları ve detaylar…

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Özellikle son dönemde, ABD'nin ekonomi politikaları, gümrük tarifelerine yönelik adımlar ve Merkez Bankası'nın enflasyon açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe neden oluyor. Peki, 16 Mayıs 2025 Cuma itibarıyla dolar kaç TL, euro ne kadar? İşte, döviz piyasasında güncel durum ve detaylar...

DOLAR KAÇ TL?

Dolar/TL, saat 14:27 itibariyla yüzde 0,29 artarak 38,8186'dan işlem görüyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: 16 Mayıs 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Euro ve dolar altın fiyatları gibi düştü mü?Dolar ve euro fiyatları ne kadar

EURO KAÇ TL OLDU?

Aynı şekilde Euro/TL yüzde 0,45 artışla 43,4842'den işlem görüyor.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI: 16 Mayıs 2025 bugün dolar ve euro fiyatları ne kadar? Euro ve dolar altın fiyatları gibi düştü mü?Euro kaç TL oldu

STERLİN NE KADAR?

Sterlin/TL ise yüzde -0,23 değer kaybederek 51,6087'den satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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