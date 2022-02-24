Güncel Benzin ve Mazot fiyatları 2022! 24 Şubat Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar?

Geçtiğimiz haftalarda yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor. Peki, Benzin, Motorin ve Mazota yeniden zam mı geldi? 24 Şubat Akaryakıta tekrar zam mı gelecek? Yeni zamlar ne kadar oldu? Güncel Benzin fiyatları! 24 Şubat Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzine en son ne kadar zam yapıldı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 7 Şubat güncel benzin fiyatları kaç TL? Benzinin litresi ne kadar oldu? Mazotun litresi ne kadar?

BENZİNE ZAM MI YAPILDI? (24 ŞUBAT PERŞEMBE 2022)

24 - 25 Şubat tarihiyle mazota zam geleceğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

En son yapılan zamlar aşağıdaki gibidir:

BENZİNE ZAM GELDİ Mİ?

8 Şubat 2022 itibarıyla, son dönemde artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Perşembe günü 40 kuruşluk LPG otogaz zammı, dün 80 kuruşluk motorin zammından sonra bir büyük zam da benzine geldi. Benzinin litresi Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.

MOTORİNE ZAM GELDİ Mİ?

Son dönemde artan petrol fiyatları, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Perşembe günü LPG otogaza gelen 40 kuruşluk zammın ardından 7 Şubat 2022 gece yarısından itibaren de motorine 80 kuruş zam geldi. Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkacak.

Güncel Benzin Litre Fiyatları (En son yapılan zamlı fiyatlar):

Ankara'da ortalama 14,56 liradan satılan benzinin litre fiyatı 15,27 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 14,47 liradan 15,18 liraya, İzmir'de 14,58 liradan 15,29 liraya çıkacak.

İstanbul'da benzinin litresi : 15,18 TL

İzmir'de benzinin litresi : 15,29 TL

Ankara'da benzinin litresi : 15,27 TL

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları (En son yapılan zamlı fiyatlar):

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 14,62 liradan 15,42 liraya, İzmir'de 14,71 liradan 15,51 liraya çıkacak.

İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 15,42 TL

İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 15,51 TL

Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 15,51 TL

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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