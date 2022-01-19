Güncel Benzin fiyatları 2022! 20 Ocak Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Mazotun litresi ne kadar, kaç lira? LPG litresi ne kadar?

Son dakika gelen haberlere göre benzin ve akaryakıta tekrardan zam yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre motorinden sonra benzine de zam geldi. Bunun akabinde güncel benzin ve akaryakıt fiyatları merak edildi. Peki, Güncel Benzin fiyatları ne kadar? 20 Ocak Perşembe Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzine en son ne kadar zam yapıldı? İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde yapılan motorin ve benzin zammından sonra vatandaşlar benzine, motorine ve mazota yeni zam gelecek mi araştırıyor. Peki, Benzin, Motorin ve Mazota yeniden zam mı geldi? 20 Ocak Akaryakıta tekrar zam mı gelecek? Yeni zamlar ne kadar oldu? Güncel Benzin fiyatları! 20 Ocak Benzinin litresi ne kadar, kaç TL oldu? Benzine en son ne kadar zam yapıldı? Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? 20 Ocak güncel benzin fiyatları kaç TL? Benzinin litresi ne kadar oldu? Mazotun litresi ne kadar?

BENZİNE ZAM MI YAPILDI? (20 OCAK PERŞEMBE 2022)

Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının artmasıyla birlikte benzin ve motorin fiyatlarına zam bekleniyordu. Önceki gün motorine zam gelmesinin ardından bugün de gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 46 kuruş zam yapıldı. Son zamla birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 14,05 liraya yükseldi.

Petrol fiyatlarının artmasının ardından benzin ve motorine zam gelmesi bekleniyordu. Motorine önceki gün zam yapılırken, bugün de benzinin litre fiyatına 46 kuruş artış yapıldı.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI (20 OCAK PERŞEMBE 2022)

Güncel Benzin Litre Fiyatları:

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,66 liradan satılan benzinin litre fiyatı 14,12 lira olacak. İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıkacak.

İstanbul'da benzinin litresi : 14,05 TL

14,05 TL İzmir'de benzinin litresi : 14,13 TL

14,13 TL Ankara'da benzinin litresi : 14,12 TL

Güncel Motorin (Mazot) Fiyatları:

Önceki gün de gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 52 kuruşluk yapılmıştı. Zamla birlikte Ankara'da ortalama 13,82 liradan satılan motorinin litre fiyatı 14,34 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 13,75 liradan 14,27 liraya, İzmir'de ise 13,82 liradan 14,34 liraya çıktı.

İstanbul'da motorinin (mazotun) litresi : 14,27 TL

14,27 TL İzmir'de motorinin (mazotun) litresi : 14,34 TL

14,34 TL Ankara'da motorinin (mazotun) litresi : 14,34 TL

Son yapılan açıklamaya göre sadece benzin ve motorine zam yapıldı. LPG fiyatları aynı kaldı.

EPGİS resmi Twitter paylaşımı:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

20/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 46 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."