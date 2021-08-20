Günay Güvenç Beşiktaş macı öncesi iddialı
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Günay Güvenç Beşiktaş macı öncesi iddialı

Günay Güvenç Beşiktaş macı öncesi iddialı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Gaziantep Futbol Kulübü, maç hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor.

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Gaziantep Futbol Kulübü, maç hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü kaptanı Günay Güvenç, Beşiktaş maçında 3 puanı hedeflediklerini dile getirdi.

Süper Lig'in 2. haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü'nde hedef Beşiktaş maçında 3 puanı almak. Antrenmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Takım Kaptanı Günay Güvenç, Fatih Karagümrük maçında bireysel hatalardan dolayı goller yediklerini ve Beşiktaş maçında bu hataları yapmayarak 3 puanı almaya çalışacaklarını söyledi.

"Hataları bireysel yapmış olabiliriz ama golleri takım olarak yedik"

Fatih Karagümrük maçında bireysel hatalar yapmış olmalarına rağmen hatada takımdaki herkesin payı olduğunu söyleyen deneyimli file bekçisi, "Sezonun henüz başındayız uzun bir maraton bizleri bekliyor. Biz hataları bireysel yapmış olabiliriz ama golleri takım olarak yedik. Nasıl takım olarak golleri atıyorsak aynı şekilde takım olarak kalemizde goller de görebiliyoruz. Bu konuda herkesin bir sorumluluğu var. Hatalarımızı hocamızla konuşuyoruz ve bunları en az seviyeye getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu durumu da Beşiktaş maçında sahaya yansıtacağız" dedi.

"Takımımız daha güçlü olacak"

Daha önce Beşiktaş forması altında güzel günler geçirdiğini söyleyen Güvenç, bu maçın kendisi açısından özel bir maç olacağını belirtti. Transfer ve taraftarların statta yer alması hakkında da konuşan Günay Güvenç, "Beşiktaş çok güzel zamanlarımın geçtiği bir kulüp bunu da her zaman dile getiriyorum. Benim için bu maç çok özel olacak çünkü Beşiktaş'ta 3 sene boyunca çok güzel zamanlar geçirdim ve şampiyonluk yaşadım. Tabi ki bu maçta sadece 3 puan var. Biz de takım olarak o 3 puanı almaya çalışacağız. Rakibimiz kim olursa olsun bizim için fark etmiyor. Şu anda Türkiye'de hiçbir hoca takımım lige hazır diyemez. Bilindiği üzere Türkiye'de transferler kolay olmuyor. Transferler kulüpler için pandemi şartlarında daha da zor oluyor. Finansal anlamda da kolay işler değil ama kulübümüz bu yönde iyi işler yaptığını düşünüyorum. Bize katkı sağlayacak oyuncular geliyor. Biz oyuncular olarak kim geliyor kim gidiyor diye fazla irdelemiyoruz. Gelen oyuncular takımımıza katkı sağlasın bizde bu konuda zaten ona da yardımcı oluruz. Bu işi kolektif olarak yapmamız lazım birbirimize destek olmamız lazım. Bizim takımımız daha güçlü olacak ama biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Taraftar bu işin en büyük bir parçası. Taraflarımızı çok özledik. En son ne zaman taraftarlarla oynadık hatırlamıyorum. Pandemi döneminde de desteklerini esirgemediler, ellerinden geleni yaptılar" diye konuştu. - GAZİANTEP

Günay Güvenç Beşiktaş macı öncesi iddialı
Günay Güvenç Beşiktaş macı öncesi iddialı
Günay Güvenç Beşiktaş macı öncesi iddialı
Günay Güvenç Beşiktaş macı öncesi iddialı
Günay Güvenç Beşiktaş macı öncesi iddialı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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