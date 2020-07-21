Gümüşkavak mahallesi belediye ek hizmet binası inşaatı başladı Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın seçim vaatleri arasında yer alan ve geçtiğimiz günlerde ihalesi gerçekleştirilen Gümüşkavak Mahallesi Belediye Ek Hizmet Binası'nın yapımına başlandı.

Vatandaşlarımızın kamu hizmetinden daha hızlı ve etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için yürütülen çalışmalar kapsamında, 870 metrekare kullanım alanına sahip ek hizmet binasının zemin kat tabliye donatı işlemleri gerçekleştirildi.

İçerisinde bay-bayan spor salonları, soyunma odaları, kurs salonları, ofisler ve ticaret merkezlerinin yer alacağı bina, tamamlandıktan sonra yediden yetmişe bütün vatandaşlarımıza hitap edecek.

Kaynak: Bültenler