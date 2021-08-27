Gümüşhane'de bu yıl derelere 10 bin alabalık yavrusu bırakıldı
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Gümüşhane'de bu yıl derelere 10 bin alabalık yavrusu bırakıldı

Gümüşhane'de bu yıl derelere 10 bin alabalık yavrusu bırakıldı
Anadolu Ajansı / Hasan Yılmaz - Haberler | Ekonomi

Gümüşhane'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince bu yıl derelere 10 bin alabalık yavrusu bırakıldı.

Gümüşhane'de Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü ekiplerince bu yıl derelere 10 bin alabalık yavrusu bırakıldı.???????

Maçka-Altındere Alabalık Üretim Merkezinde tabii su kaynaklarında üretilen 4 bin kırmızı benekli alabalık yavrusu, proje kapsamında Torul ilçesindeki Çit Deresi'ne salındı.

Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş, Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, DKMP Şube Müdürü İlbeyi Aydın ve İlçe Özel İdare Müdürü Mahmut Şahinöz de etkinliğe katılarak dereye alabalık yavrusu bıraktı.

DKMP Gümüşhane Şube Müdürü İlbeyi Aydın, zarar görmüş ve doğal popülasyonun azaldığı akarsularda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi" kapsamında çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Gümüşhane'de Çit, Dağdibi ve Balahor derelerinden alınan anaçlar kullanılarak Maçka-Altındere Alabalık Üretim Merkezinde tabii su kaynaklarında üretilen balıkların yine bu derelere salındığını belirten Aydın, "Bu yıl Balahor Deresi Çimenli köyü mevkisine 3 bin, Çit Deresi'ne 4 bin ve Dağdibi köyüne 3 bin olmak üzere toplam 10 bin doğal alabalık salımı yapıldı. 2012 yılından bugüne kadar ise Gümüşhane derelerine 267 bin doğal alabalık salımı yapıldı." dedi.

Aydın, projeyle orman içi sulardaki doğal alabalık popülasyonlarının optimum düzeye ulaştırılması, bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu, gen kaynaklarının korunması, yaban hayvanlarının besin ihtiyaçlarının karşılanması, doğal türlerin tanıtımı ve farkındalığın artırılması, sportif olta balıkçılığının geliştirilmesi ve orman köylüsünün sosyo-ekonomik yönden kalkındırılmasını amaçladıklarını kaydetti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Yılmaz

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