Gümrük kapısında 18 adet kaçak telefon ele geçirildi

Kilis Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış 100 bin TL değerinde 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kilis Çobanbey Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramalarda gizli bölmelere saklanmış 100 bin TL değerinde 18 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Gümrük Müdürlüğü ve Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapan bir tırı risk analizi çerçevesinde x-ray taramasına gönderdi. Arama sırasında tırın bir bölgesinde yoğunluk tespit edilmesi üzerine kontrol yapıldı. Yapılan kontrollerde tırın gizli bölmelerine saklanmış halde 100 bin TL değerinde 18 adet cep telefonu ele geçirildi.

Tır sürücüsü hakkında Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı