Gülsan Sanayi, Toybelen ve Çobanözü'ne Taşınacak

Samsun Büyükşehir Belediye Komisyon toplantısında alınan kararla birlikte Gülsan Sanayi Sitesinde bulunan esnafların Toybelen ve Çobanözü'nde yapılacak sanayi sitelerine taşınmasını öngören teklif komisyondan geçerek meclise havale edildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Komisyon toplantısı Büyükşehir Belediyesindeki Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Turan Çakır başkanlığında gerçekleştirilen komisyonda 50 madde görüşüldü. 50 madde de komisyon üyelerinin oybirliği ile kabul edilerek meclise havale edildi.

"Gülsan Sanayi Sitesi, Toybelen ve Çobanözü'ne taşınacak"

Gülsan Sanayi Sitesi esnafının son durumu hakkında bilgiler veren Turan Çakır, "Gülsan'a bir alternatif oluşturulması gerekiyordu. Bu alternatifi oluşturmak için İlkadım'daki Toybelen ve Atakum'daki Çobanözü mevkilerini uygun gördük. Keresteciler Sitesinin yanındaki sanayi alanı yapımının karkası bitti. 50 bin m2 alandan bahsediyoruz. Toybelen'deki sanayi alanı da 60 bin m2 olacak. Toplamda ayrı ayrı 110 bin m2 sanayi alanı oluşturacağız. 2 gündem maddemiz de Gülsan Sanayi Sitesine merkeze yakın yerlerde yeni alanlar oluşturmak içindi. Şehir merkezinde büyük bir alan bulmak çok zor. Şu anda Toybelen ve Çobanözü'nü bulduk. İlave yerler de arıyoruz. İlave de olabilir. Toybelen şu anda bitmek üzere. Çobanözü'nin altyapı çalışmaları da biran önce başlayacak. Gülsan Sanayi Sitesindeki dükkanları istimlak ediyoruz, bedelini ödüyoruz. Yeni yerlere daha çok ilkesel olarak zanaatkarlar olacak. Yeni yerler bedeli karşılığında zanaatkarlara verilecek. Gülsan'da şu ana kadar 30'dan fazla dükkanın parası ödendi. Diğer yerlerin de mahkeme kararları bekleniyor" dedi.

Afrin şehit ve gazilerinin ismi Samsun sokaklarında yaşayacak

Komisyon maddelerinin biri de şehit isimlerinin cadde, sokak ve yollarda yaşatılması maddesi oldu. Komisyonlarda görüşülen maddelerde, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Havzalı Şehit Ast. Kıd. Çvş. Göksu Şafak Şahin'in adının Havza Demiryurt Mahallesi'nde bulunan yola verilmesi teklifi, yine Afrin'de şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin'in isminin Havza Yenice Mahallesi'nde bulunan yola verilmesi teklifi, Gazi P. Er. Selahattin Cemal'in isminin Bafra Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan Vefa Sokak'ın yerine verilmesi teklifi, Gazi P. Uzm. Çvş. Ramazan Kurt'un isminin Bafra Gazipaşa Mahallesi'ndeki Derya Sokak'ın yerine verilmesi teklifi, Gazi Mu. Er. Tekin Sivri'nin isminin Bafra ilçesinde bulunan Huzur Sokak'ın yerine verilmesi teklifi komisyon üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edilerek meclise havale edildi.

Gündem maddeleri, mecliste kabul edildikten sonra karara bağlanacak. - SAMSUN