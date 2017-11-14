Gülnar'da Okullarda Gıda Denetimi

Gülnar İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personelleri, okullarda gıda denetimlerini sürdürüyor.



Gıda mühendisi Ertuğrul Bayram ve ziraat mühendisi Veli Bıçak, gıda kontrolleri kapsamında ilçedeki denetimlerini sürdürdü.



Bayram, yaptığı açıklamada, Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte okullarda süt depoları, kantin ve yemekhaneleri denetlediklerini belirtti.



Geleceğin teminatı olan öğrencilere güvenilir gıda ve bilinçli tüketim konusunda bilgilendirme yaptıklarını aktaran Bayram, denetimlerin süreceğini bildirdi.