BURDUR GÜL YAĞININ LİTRESİ 5-7 BİN EURO
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BURDUR GÜL YAĞININ LİTRESİ 5-7 BİN EURO

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda 140 dekar alanda dikilen gül fidesinden bu yıl 50 tona yakın rekolte bekleniyor.

BURDUR'daki Lisinia Doğa Proje Alanı'nda 140 dekar alanda dikilen gül fidesinden bu yıl 50 tona yakın rekolte bekleniyor. Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca, 4 ile 6 ton arası gülden 1 litre yağ elde edebiliyorsunuz. Şu an fiyatlar 5-7 bin euro ama kalitesi daha düşük yağlar 4 bin euro civarında alıcı buluyor dedi.

Merkeze bağlı Karakent köyü yakınlarında yıllar önce kurulan Lisinia Doğa Proje Alanı'nda çiftçiye örnek olması amacıyla yürütülen çalışmalarda, gül üretimi de yapılmaya başlandı. Bölgedeki bahçelere gül fidesi dikilirken, bu yıl yetiştiricilik yapılan alan, 140 dekar oldu. Çiçeklerinin damıtılmasıyla gül yağı ve gül ürünleri elde edilen Lisinia'da bu yıl 50 ton gül çiçeği rekoltesi bekleniyor. Doğa Proje Alanı Sorumlusu Öztürk Sarıca, 4-6 ton gülden 1 litre gül yağı elde edildiğini ve bunun uluslararası piyasalarda 5 ile 7 bin euro arasında satıldığını söyledi.

'İKLİMSEL DEĞİŞİKLİK VERİM KAYBINA NEDEN OLDU'

Damlama sulama sistemiyle 2005 yılında gül üretimine başladıklarını aktaran Sarıca, bu sayede yüzde 75 oranında su tasarrufu yaptıklarını da belirtti. Sarıca, Damlama sulama sistemiyle yaklaşık 140 dekar alanda gül yetiştiriciliği yapıyoruz. Geçen yıl yaklaşık 47 ton gül üretimimiz vardı. 50 tonları zorlamaya çalışıyoruz ama özellikle bu yılki iklimsel değişiklik, ani ısınmalar, ani soğumalar gülde çok ciddi anlamda verim kaybına sebep oldu. Zannediyorum geçen yılki rekolteyi yakalamamız da zor. Gülü toplamanın yanında bunun distilasyonu yapılarak yağının çıkarılması, suyunun çıkarılması ve aynı zamanda ulusal ve uluslararası pazarlarda satışını gerçekleştiriyoruz dedi.

Burdur bölgesinde önceki yıllarda 10 bin dekar alanda yapılan gül üretiminin son yıllarda 1000 dekara kadar düştüğünü anlatan Öztürk Sarıca, Burdur gül üretiminde ciddi anlamda arka sıralara düşmeye başladı. Bu yıl gül alımındaki aksaklık biraz daha sökümlere sebep oldu ama ben gülün önümüzdeki yıllarda çok daha iyi para kazandıracağını, insanların gelir kaynağı olacağını düşünüyorum çünkü şu anda dünyada gül yağı frekansı en yüksek olarak biliniyor. 327 Mhz'lerde frekansı var. Bu da özellikle insanlarda mental durumunun düzeltilmesi için çok fazla kullanılıyor. Özellikle psikolojik sorunlar yaşayan insanlar gül yağı koklayarak psikolojik durumlarını düzeltmeye çalışıyor. Bu yönüyle de pahalı bir yağ. 4-6 ton gülden 1 litre yağ elde edebiliyorsunuz. Bu yıl yaklaşık 10 litreye yakın bir gül yağı beklentimiz var. Şu anda bunu satmış durumdayız. Şu an fiyatlar 5 ile 7 bin euro arasında ama kalitesi daha düşük yağlar 4 bin euro civarında alıcı buluyor diye konuştu.

BURDUR GÜL YAĞININ LİTRESİ 5-7 BİN EURO
BURDUR GÜL YAĞININ LİTRESİ 5-7 BİN EURO
BURDUR GÜL YAĞININ LİTRESİ 5-7 BİN EURO
BURDUR GÜL YAĞININ LİTRESİ 5-7 BİN EURO
BURDUR GÜL YAĞININ LİTRESİ 5-7 BİN EURO
BURDUR GÜL YAĞININ LİTRESİ 5-7 BİN EURO
BURDUR GÜL YAĞININ LİTRESİ 5-7 BİN EURO
BURDUR GÜL YAĞININ LİTRESİ 5-7 BİN EURO
BURDUR GÜL YAĞININ LİTRESİ 5-7 BİN EURO
BURDUR GÜL YAĞININ LİTRESİ 5-7 BİN EURO

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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