Gül: Her Türlü Hukuki Yola Müracaat Yapıldı

Adalet Bakanı Gül, Çiftlik Bank üzerinden insanları dolandıran Mehmet Aydın ile ilgili, "bu kişiyle ilgili, nerede olursa olsun uluslararası sözleşme gereği her türlü hukuki yollara müracaat edilmiştir.

Gül: Her Türlü Hukuki Yola Müracaat Yapıldı

Adalet Bakanı Gül, Çiftlik Bank üzerinden insanları dolandıran Mehmet Aydın ile ilgili, "bu kişiyle ilgili, nerede olursa olsun uluslararası sözleşme gereği her türlü hukuki yollara müracaat edilmiştir. Umuyoruz ki adalet yerini bulacaktır" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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