GUHEM hayâlinde uzay ve gökyüzü olanları bekliyor
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GUHEM hayâlinde uzay ve gökyüzü olanları bekliyor

GUHEM hayâlinde uzay ve gökyüzü olanları bekliyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde kurulan Türkiye'nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi GUHEM ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde kurulan Türkiye'nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi GUHEM ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Merkezi ziyaret eden öğrenciler, astronotların uzaydaki hayatından güneş sistemine, yolcu uçağından Uluslararası Uzay İstasyonu'na kadar 150'den fazla yerli imkanla hazırlanmış sergi ve düzeneği yerinde inceledi. Merkez, salı gününden pazar gününe kadar 11.00 ile 16.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

BTSO öncülüğünde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK işbirliğinde hayata geçen GUHEM'in resmi açılışı geçen yıl Ekim ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törenle gerçekleştirilmişti. Pandemi sebebiyle bir süre ziyaretçilerini ağırlayamayan merkez, 26 Haziranda ziyaretçilerine kapılarını açtı.

GUHEM'in ilk misafirleri arasında Erdem Beyazıt Ortaokulu, Süleyman Cura Ortaokulu ve Kükürtlü Macide Gazioğlu Ortaokulu öğrencileri oldu. Merkezin uzman personeli eşliğinde havacılık ve uzay katını detaylı şekilde gezen öğrenciler, GUHEM'e hayran kaldı.

Kovid-19 salgınına karşı gerekli tüm tedbirlerin alındığı merkezde öğrenciler, zeplin şeklindeki binanın ilk katında havacılık düzeneklerini inceledi. Bu katta havacılıkla ilgili mekanizmalar, uçak simülatörleri hakkında bilgiler alan öğrenciler, gerçek boyutlu A-320 uçak modelinin kokpitini de ziyaret etti. Uzay aracı izlenimi verilmiş bir asansörle uzay katına çıkan öğrencileri Uluslararası Uzay İstasyonu karşıladı.

Astronotlar ne yer ne içer

Uzay katındaki gök bilimine dair düzenekler, atmosfer olayları, güneş sistemi, diğer gezegenlerde hayat ihtimali hakkında bilgiler alan öğrenciler, astronotların uzaydaki hayat şartlarını da inceledi. Bu bölümde ziyaretçilere astronotların uzayda nasıl uyuduğu, nasıl yemek yediği ve spor yaptığı anlatılıyor.

Öğrenciler ise GUHEM'i ziyaret etmenin mutluluğunu yaşadı. Mert Kırcal, merkezi ziyaret ederken çok büyük heyecan yaşadığını ifade ederek, "GUHEM tam anlamıyla çok güzel bir merkez. Merkeze hayran kalmamak imkansız. Merkezde astronotlar uzayda neler yapıyor nasıl yaşıyor, hepsi var. Uzaya ve gökyüzüne merakı olan herkes GUHEM'e gelmeli" dedi.

"Roketin içinde farklı bir heyecan yaşadım"

5. sınıf öğrencisi Eymen Çelik, merkezde uzaya gönderilen temsili bir roketin içine girdiğini ifade ederek, "Rokete binmek heyecan vericiydi. Maket uçak uçurma deneyimi de yaşadım. Simülasyonda kuşlar gibi gökyüzünde uçtuk. Uzay katında Ay'dan gelen bir parça vardı. Bu çok heyecan vericiydi." dedi.

Ziyaretçilerden Zeynep Halil, merkezde yer alan yolcu uçağı sayesinde ilk defa bir uçağın kokpitini yakından gördüğünü söyledi. - BURSA

GUHEM hayâlinde uzay ve gökyüzü olanları bekliyor
GUHEM hayâlinde uzay ve gökyüzü olanları bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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