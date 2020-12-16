Gücünü hayallerinden aldı, 70 kişiye ekmek kapısı oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Gücünü hayallerinden aldı, 70 kişiye ekmek kapısı oldu

16.12.2020 13:33 | Son Güncelleme: 16.12.2020 13:38
Gücünü hayallerinden aldı, 70 kişiye ekmek kapısı oldu

Sinop'un Gerze ilçesinde tekstil fabrikası açan kadın girişimci Çiğdem Özcan, 65'i kadın olmak üzere 70 kişiye ekmek kapısı oldu.

Sinop'un Gerze ilçesinde tekstil fabrikası açan kadın girişimci Çiğdem Özcan, 65'i kadın olmak üzere 70 kişiye ekmek kapısı oldu. Şu günlerde Ayancık'a ikinci fabrikayı açmanın heyecanını yaşayan Özcan, "En büyük hayalim kadın ağırlıklı bir iş yeri açmaktı. Bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum" dedi.

12 yaşında tekstille tanışan Çiğdem Özcan'ın en büyük hayali kadınları istihdam edebileceği bir tekstil fabrikası açmaktı. O hayaline yıllar sonra kavuşan Çiğdem Özcan, şimdi ikinci fabrikayı açmak için gün sayıyor. Hayallerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Çiğdem Özcan, "Biliyorsunuz ki işinizi bilmediğiniz, çıraklığını yapmadığınız bir şeyin sahibi olamazsınız. Ben tekstilin tozunu küçük yaştan beri yutmuş biriyim. 12 yaşında tekstille tanıştım. Tekstile distribütörlük yaparak başladım, sırasıyla uzman yöneticilik ve süpervizörlük yaptım. Ben, patronla işçi arasında her zaman köprü görevindeydim. Bu köprülük esnasında da kendime aşıladığım doğrular vardı. Patronu düşünmek zorundaydım çünkü onun bir koluydum; işçiyi de düşünmek zorundaydım çünkü onları ben çalıştırıyorum. Yani köprü olurken o kadar eğilip büküldüm, yoğuruldum, piştim ki "artık bu işi kendi başıma yapmalıyım, kendi işimin patronu olmalıyım" dedim" diye konuştu.

"Çalışanlarımız kadın ağırlıklı"

2012 yılında Gerze'ye geldiğini ve 2017 yılında da fabrikayı açtığını ifade eden kadın girişimci Çiğdem Özcan, "Eşimden başka kimse bana inanmadı. 10 yıldır Gerze'de yaşıyorum, 4-5 yıl yönetici olarak çalıştım, yöneticilik yaptığım dönemde çok iyi insan yatırımı yaptım; önce ektim şimdi de biçiyorum. Ben Sivaslıyım ama burası artık benim de memleketim oldu. Soranlara Sivas Gerzeliyim diyorum. 3 sene geride kaldı. Sinop-Gerze'de 22 kişiyle başlamıştık. Şu anda 2020 yılındayız ev 70 kişiyle çalışıyoruz. Çalışanlarımız kadın ağırlıklı. 70 kişinin 65 'i kadın" şeklinde konuştu.

Önümüzdeki aylarda Ayancık'ta ikinci fabrikayı açacaklarını belirten Özcan, "2019 yılında bir proje yapıldı Ayancık'ta. Orada da inşaatımız devam ediyor. Bir ay sonra Allah nasip ederse bize teslim edilecek. 200 kişi istihdam edilecek o fabrikada. Orada daha çok insana dokunabileceğim, daha çok insanla temas halinde olacağım. O fabrikada kadın ağırlıklı olacak" ifadelerini kullandı.

Ürünlerin yurt dışına ihraç edildiğini belirten Özcan, "İhracat olarak Almanya'ya Hollanda'ya, Polonya'ya, Fransa'ya, Belçika'ya ürünler dikiliyor" açıklamasında bulundu. - SİNOP

Gücünü hayallerinden aldı, 70 kişiye ekmek kapısı oldu
Gücünü hayallerinden aldı, 70 kişiye ekmek kapısı oldu
Gücünü hayallerinden aldı, 70 kişiye ekmek kapısı oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu
Hobi olarak başladıkları araba lastikli bisiklet işi 2 kafadarın ekmek kapısı oldu
Kadın girişimcinin azmiyle gelen başarı: 2 iş yeri açtı, 20 kadına ekmek kapısı oldu- Bazlamacıların sultanı günlük 3 bin adet bazlama üretiyor
Kadın girişimcinin azmiyle gelen başarı: 2 iş yeri açtı, 20 kadına ekmek kapısı oldu- Bazlamacıların sultanı günlük 3 bin adet bazlama üretiyor
Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu
Kızına şifa olması için yaptığı kozalak reçeli, gelir kapısı oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Ruhsar Pekcan Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin İrem Derici Merve Dizdar Mustafa Sandal Ayşegül Yıldız
Spor Erol Bulut Çağdaş Atan Mauricio Lemos Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Ankara Samsun Beşiktaş Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gücünü hayallerinden aldı, 70 kişiye ekmek kapısı oldu | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 13:40:53. #1.14#
title