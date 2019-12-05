GSO ile Uşak Ticaret ve Sanayi Odası arasında iş birliği protokolü

05.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:56

Uşak Ticaret ve Sanayi Odası (UTSO) ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) arasında iş birliği protokolü imzalandı.

GSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve UTSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kandemir, Meclis Başkanı İsmail Karaman ve beraberindeki heyet, GSO'yu ziyaret etti.

UTSO heyetini Gaziantep'te ağırlamaktan memnun olduklarını belirten GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, "Toplantımız ve imzaladığımız iş birliği protokolü önümüzdeki dönemde ikili ilişkilerimizin gelişmesine önemli katkılarda bulunacak. Aramızdaki etkileşimin daha da artacağına inanıyor, hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ünverdi, Gaziantep'in geçen yılı 7 milyar dolar ihracatla kapattığını, bu yılın sonunda da 7,5 milyar dolar ihracat yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Tabii önemli olan verimliliği ve katma değeri arttırmak. Bu noktada Türkiye'de 5 ilde kurulacak olan KOBİ Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezinden birisini de kentimizde, GSO bünyesinde kuruyoruz. Şu anda da inşaatı devam ediyor. Önümüzdeki yılın üçüncü ayında faaliyete alacağız. Burada firmalarımıza ve işverenlerimize verimlilik konusunda uygulamalı eğitimler vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Selim Kandemir de ev sahipliği için GSO yönetim kuruluna teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bizleri bu kadim şehirde ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyorum. Gaziantep çok eski bir medeniyete sahip kent. Gastronomisi, tekstili, sanayisi ile dünyada söz sahibi bir kent. Makine halısı üretiminde dünyada üçüncü olan bir şehir. Uşak da tekstil kenti. Geri dönüşüm konusunda söz sahibi bir kent. Sizlerin tecrübelerinden faydalanarak, güç birliği içerisinde çalışmalarımızı geliştirmek istiyoruz. Ayrıca GSO Mesleki Eğitim Merkezinizi gelip yerinde görmek istedik. Örnek bir proje gerçekleştirmişsiniz."

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü imzalandı.

Kaynak: AA