Gso Başkanı Ünverdi'den İstihdam Seferberliğine Destek Çağrısı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, firmaları yeni istihdam seferberliği teşviklerinden faydalanmaya davet ederek, bu sürecin hem işveren tarafını, hem de işe alınan insanları mutlu edeceğini belirtti.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, İstihdam Seferberliği Teşvikleri Toplantısı, Çalışma ve İş Kurumu Gaziantep İl Müdürlüğü, PERYÖN, Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Güneydoğu Anadolu Şubesi ve Gaziantep Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü (GAOSB) iş birliğinde GAOSB Salonunda gerçekleştirildi.

Konuşmasına Antep Savunması'nın önemli isimlerinden Şahin Bey'in şehit edilişinin 99. yılı dolayısıyla tüm şehit ve gazileri anarak başlayan Adnan Ünverdi, Türkiye üzerinde dün olduğu gibi bugün de oyunlar oynanmak istendiğine dikkat çekerek, "Ay yıldızlı bayrağımız göklerde dalgalansın, insanımız huzur ve güven içerisinde yaşasın diye bu millet, binlerce evladını şehit verdi. Sadece Çanakkale'de 250 bin vatan evladımız şehit oldu. Ülkenin geleceği için, kurtuluşu için seferberlik ilan edildi. Daha yakın zamanda Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerimizden birisi kendisiyle röportaj yapılırken, 'Ben savaşa değil, düğüne gidiyorum' demişti. ve o kahraman askerimizin daha sonra şehit olduğu haberi geldi. Seferberlik dedik, ülke dedik. Bu millet için söz konusu vatan olunca akan sular durur." ifadelerini kullandı.

"Bugün de ekonomi üzerinden ülkemizin üzerine geliyorlar." diyen Ünverdi, şöyle devam etti:

"Geçtiğimiz hafta cuma günü dolar kuru aniden yükseldi ve pazartesi günü tekrar düştü. Bu sürede ne oldu da bizim ekonomimizde 3 gün içerisinde ne değişti de bu dalgalanma yaşandı. Çünkü ülkemiz üzerinde oyunlar oynanıyor. Bu oyunları bertaraf edebilmemiz için de ekonomik olarak güçlenmemiz lazım. Bunun için de insanlarımızın iş ve AŞ bulabiliyor olması, üretime katkıda bulunması büyük önem taşıyor. Bunun için de istihdam seferberliği başlatıldı ve biz de iş dünyamızı 'Burası Gaziantep, Burada İş Var' sloganıyla bu seferberliğe katılmaya davet ediyoruz."

Ünverdi, bu süreçte madalyonun iki tarafına da bakmak gerektiğine vurgu yaparak, firma sahiplerinin istihdam seferberliği ile sunulan teşviklerden faydalanarak üretimlerine güç katacaklarını, diğer tarafta ise işe yerleştirilen insanların evlerine aş, ekmek götürebileceklerini kaydetti.

Dünya ekonomisinde bir sıkıntı olduğunu belirten Ünverdi, kendilerine özgü problemleri de bulunduğunu ancak herkesin üzerine düşen görevi koşullar ne olursa olsun yerine getirmek zorunda olduğunu vurguladı.

Başkan Ünverdi, "İstihdam seferberliği ile 2,5 milyon insanımızın iş sahibi olması hedefleniyor. Bu kardeşlerimizi 4 kişilik bir aile olarak düşünecek olursak, bu da 10 milyon insan anlamına geliyor. Bu seferberlik sayesinde 10 milyon insana ekmek, AŞ sağlanmış olacak. Maaş alan insan markete gidecek, manava, kasaba gidecek. İnsanlar ihtiyaçlarını karşılayacak. Bu sayede bir dolaşım sağlanacak, piyasalar canlanacak. Bu insanlar, üretime katkıda bulunacak ve hem işveren, hem de işe alınan mutlu olacak." açıklamasında bulundu.

Gaziantep'in son iki aylık ihracat performansına işaret eden Ünverdi, "2019'un ilk iki ayında Gaziantep'ten 1 milyar 162 milyon dolar ihracat yaptık. İhracatta yükselen bir çizgimiz var. İnşallah seçim atmosferinden çıkılmasıyla da piyasalar daha da rahatlar ve işlerimiz daha da artar." ifadesini kullandı.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Siraç Ekin de istihdam programları ve yeni istihdam teşvikleri hakkında bilgiler vererek, firmaları yeni istihdam seferberliğine katılmaya davet etti.

Kaynak: AA