Grekoromen Güreş Süper Lig müsabakaları Ankara'da başladı

Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği Grekoromen Güreş Süper Lig müsabakaları Ankara'da başladı.

Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği Grekoromen Güreş Süper Lig müsabakaları Ankara'da başladı.

Keçiören'de Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda bugün ve yarın A ve B gruplarında 14 takım arasında eleme maçları yapılacak.

Ligde 6 Eylül Pazartesi günü gruplarda birinci ve ikinciler çapraz eşleşerek yarı final müsabakası yapacak. Yarı finalde kazananlar şampiyonluk, yenilenler ise üçüncülük maçına çıkacak. 14 takımdan son 2 takım ise bir alt lige düşecek.

Şampiyon olan takıma madalyalar ve kupası takdim edilecek.

Grekoromen Güreş Süper Lig müsabakalarında A ve B gruplarında mücadelesi başlayan takımlar şöyle:

A1 Grubu:

İstanbul Büyükşehir Belediyespor

Rize Çaykurspor

Konya Selçuklu Belediyespor

Burdur Türk Telekomspor

A2 Grubu:

Kayseri Şekerspor

Konya Büyükşehir Belediyespor

İstanbul Sancaktepe Belediyespor

B1 Grubu:

Ankara ASKİ Spor

İzmir Büyükşehir Belediyespor

Ankara EGO Spor

Adana Yüreğir Gençlerspor

B2 Grubu:

Bursa Büyükşehir Belediyespor

Kasımpaşa Spor

Sivas Zara Belediyespor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak