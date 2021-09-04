Grekoromen Güreş Süper Lig müsabakaları Ankara'da başladı
Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği Grekoromen Güreş Süper Lig müsabakaları Ankara'da başladı.
Türkiye Güreş Federasyonunun düzenlediği Grekoromen Güreş Süper Lig müsabakaları Ankara'da başladı.
Keçiören'de Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda bugün ve yarın A ve B gruplarında 14 takım arasında eleme maçları yapılacak.
Ligde 6 Eylül Pazartesi günü gruplarda birinci ve ikinciler çapraz eşleşerek yarı final müsabakası yapacak. Yarı finalde kazananlar şampiyonluk, yenilenler ise üçüncülük maçına çıkacak. 14 takımdan son 2 takım ise bir alt lige düşecek.
Şampiyon olan takıma madalyalar ve kupası takdim edilecek.
Grekoromen Güreş Süper Lig müsabakalarında A ve B gruplarında mücadelesi başlayan takımlar şöyle:
A1 Grubu:
İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Rize Çaykurspor
Konya Selçuklu Belediyespor
Burdur Türk Telekomspor
A2 Grubu:
Kayseri Şekerspor
Konya Büyükşehir Belediyespor
İstanbul Sancaktepe Belediyespor
B1 Grubu:
Ankara ASKİ Spor
İzmir Büyükşehir Belediyespor
Ankara EGO Spor
Adana Yüreğir Gençlerspor
B2 Grubu:
Bursa Büyükşehir Belediyespor
Kasımpaşa Spor
Sivas Zara Belediyespor
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak