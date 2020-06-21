Gregory van der Wiel Türkiye'yi unutamıyor: Fenerbahçe'de kraldım Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan Hollandalı sağ bek Van der Wiel, "Türkiye'de kraldım" dedi. Şu anda boşta olan 32 yaşındaki oyuncu, "Ajax'ta para almadan oynarım" şeklinde konuştu.

2016-2017 sezonunda Fenerbahçe forması giyen ve 1 sezonun ardından ayrılan Gregory Van der Wiel, Hollanda'da verdiği röportajda Türkiye günlerine de değindi.

İşte Van der Wiel'in sözleri...

Şu andaki bilgilerimle baktığımda, kariyerim boyunca daha da fazla şeyler kazanma şansını kaybettiğimi görüyorum. Ancak bu iş böyle, bazı kararları veriyorsun ve onların sonucunda bazı şanslar önüne çıkıyor. Bayern Münih'e rekor bir bedelle gidebilecekken, Ajax'ta kalma kararı almıştım mesela. Kafası net bir çocuktum ve transfer olmadım. Şimdi bazen düşünüyorum; O teklifi reddetmek için çılgın olmak gerek.

"FENERBAHÇE'DE KRALDIM"

Paris Saint-Germain'de harika yıllar geçirdim. Üst seviyede, büyük yıldızlarla birlikte yıllarca oynadım. 3 yıl daha sözleşme imzalayabilecek durumdaydım ancak Fenerbahçe'ye gitme kararı verdim. Orada takdir bekliyordum. Para kazandım ve bu transfer iyi sonuçlandı. Orada ben kraldım. Ancak sonra bazı şeyler farklı gelişti ve bazı kararlar vermek zorunda kaldım.

"AJAX'TA BEDAVAYA OYNARIM"

Türkiye'den ayrıldıktan sonra Ajax'a dönmek istedim, maalesef bu olmadı. Şu anda hiçbir şey yapmıyorum, Amsterdam'dayım. Futbol beni çağırıyor, bakacağız. Ajax'ta tekrar oynamak isterim, bunu para almadan bile yapabilirim.

"EN ÖZELİ AJAX"

Kariyerimdeki en güzel an, 2010 yılında Ajax ile kazandığım ilk kupa. Twente'ye karşı 7 yılın ardından kazandığımız şampiyonluk... Harikaydı. Tüm stat titriyordu, en iyi maçlarımdan biriydi.

"SNEIJDER ÇOK ÇILGINDI"

Kariyerinde birlikte oynadığı en iyi 10 numara sorulan Van der Wiel, Sneijder harika bit oyuncuydu. Onun yaptıkları ve yapmadıkları normal şeyler değildi. Topla her şeyi yapabiliyordu. İdmanlarda da her zaman iyiydi, çok çalışıyordu. Çılgın iyi bir oyuncuydu. Sol ayağıyla, sağ ayağıyla goller atıp, asistler yapar. Frikikler kullanırdı. Bir oyuncu Real Madrid'e boşuna gitmez.

"BABEL'İN GÜÇLÜ ŞUTU VAR"

Kanat oyuncusu olarak da Babel'i öne çıkaran Hollandalı oyuncu, "Babel, sol kanatta çok iyi bir sağ ayaklı oyuncuydu. Çok hızlı, güçlü bir şutu vardı. Kariyerinin gidişine saygı duyuyorum, harika bir futbolcuydu ve şu anda da çok iyi bir futbolcu." dedi.