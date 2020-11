Grammy 2021 adayları belli oldu! Grammy kazananları ne zaman belli olacak? Grammy Ödülleri ne zaman dağıtılacak? Grammy Awards tarihi

Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Grammy ödülleri için adaylıklar açıklandı. Grammy 2021 adaylarında en dikkat çeken isimler arasında Beyonce yer alıyor. 8 dalda aday olan Beyonce'nin yanı sıra Harry Styles, Taylor Swift, Tame Impala, Justin Bieber, Dua Lipa gibi isimleri de yer alıyor. Grammy kazananları ne zaman belli olacak?

Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden olan "Grammy" için adaylar açıklandı.

GRAMMY 2021 ADAYLARI

En İyi Alternatif Müzik Albümü:

Fetch the Bolt Cutters - Fiona Apple

Jaime - Brittany Howard

The Slow Rush - Tame Impala

Hyperspace - Beck

Punisher - Phoebe Bridgers

En iyi metal performansı:

Bum-Rush - BODY COUNT

Underneath - Code Orange

The In-Between - In This Moment

Executioner's Tax (Swing Of The Axe) – Live - POWER TRIP

Bloodmoney - Poppy

En İyi Rock Şarkısı:

Shameika - Fiona Apple

Stay High - Brittany Howard

Lost In Yesterday - Tame Impala

Not - Big Thief

Kyoto - Phoebe Bridgers

En İyi Müzik Videosu:

Goliath - Woodkid

Brown Skin Girl - Beyonce

Adore You - Harry Styles

Life Is Good - Future ft. Drake

Lockdown - Anderson Paak

En İyi Pop Albüm:

Folklore - Taylor Swift

Chromatica - Lady Gaga

Fine Line- Harry Styles

Changes - Justin Bieber

Future Nostalgia - Dua Lipa

En İyi Rap Şarkısı:

Laugh Now Cry Later - Drake ft. Lil Durk

The Box - Roddy Ricch

Savage - Megan Thee Stallion ft. Beyoncé

The Bigger Picture - Lil Baby

Rockstar - DaBaby ft. Roddy Ricch

Yılın Albümü:

Djesse Vol. 3 - Jacob Collier

Black Pumas (Deluxe Edition) - Black Pumas

Hollywood's Bleeding - Post Malone

Folklore - Taylor Swift

Future Nostalgia - Dua Lipa

Chilombo - Jhené Aiko

Women In Music Pt. III - HAIM

Everyday Life - Coldplay

Yılın Şarkısı:

Black Parade - Beyoncé

The Box - Roddy Ricch

Cardigan - Taylor Swift

Circles - Post Malone

Don't Start Now - Dua Lipa

Everything I Wanted - Billie Eilish

I Can't Breathe - H.E.R.

If The World Was Ending - JP Saxe ft. Julia Michaels

Yılın Kaydı

1. Beyoncé - "Black Parade"

2. Black Pumas - "Colors"

3. DaBaby ft. Roddy Ricch - "Rockstar"

4. Doja Cat - "Say So"

5. Billie Eilish - "Everything I Wanted"

6. Dua Lipa - "Don't Start Now"

7. Post Malone - "Circles"

8. Megan Thee Stallion ft. Beyoncé - Savage

En İyi Yeni Sanatçı

1. Ingrid Andress

2. Phoebe Bridgers

3. Chika

4. Noah Cyrus

5. D Smoke

6. Doja Cat

7. Kaytranada

8. Megan Thee Stallion

En İyi Pop Solo Performansı

1. Justin Bieber - "Yummy"

2. Doja Cat - "Say So"

3. Billie Eilish - "Everything I Wanted"

4. Dua Lipa - "Don't Start Now"

5. Harry Styles - "Watermelon Sugar"

6. Taylor Swift - "Cardigan"

En İyi Grup/İkili Pop Performansı

1. J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - "Un Dia (One Day)"

2. Justin Bieber ft. Quavo - "Intentions"

3. BTS - "Dynamite"

4. Lady Gaga ft. Ariana Grande - "Rain On Me"

5. Taylor Swift ft. Bon Iver - "Exile"

En İyi Pop Vokal Albümü

1. Justin Bieber - "Changes"

2. Lady Gaga - "Chromatica"

3. Dua Lipa - "Future Nostalgia"

4. Harry Styles - "Fine Line"

5. Taylor Swift - "Folklore"

En İyi Dans/Elektronik Albüm

1. Arca - "KiCk i"

2. Baauer - "Planet's Mad"

3. Disclosure - "Energy"

4. Kaytranada - "Bubba"

5. Madeon - "Good Faith"

En İyi R&B Performansı

1. Jhené Aiko ft. John Legend - "Lightning & Thunder"

2. Beyoncé - "Black Parade"

3. Jacob Collier ft. Mahalia & Ty Dolla $ign - "All I Need"

4. Brittany Howard - "Goat Head"

5. Emily King - "See Me"

En İyi R&B Şarkısı

1. Robert Glasper ft. H.E.R. & Meshell Ndegeocello - "Better Than I Imagine"

2. Beyoncé - "Black Parade"

3. Tiana Major9 & EARTHGANG - "Collide"

4. Chloe X Halle - "Do It"

5. Skip Marley & H.E.R. - "Slow Down"

En İyi R&B Albümü

1. Ant Clemons - "Happy 2 Be Here"

2. Giveon - "Take Time"

3. Luke James - "to feel love/d"

4. John Legend - "Bigger Love"

5. Gregory Porter - "All Rise"

En İyi Rap Performansı

1. Big Sean ft. Nipsey Hussle - Deep Reverence

2. DaBaby - Bop

3. Luke James - What's Poppin

4. Lil Baby - The Bigger Picture

5. Megan Thee Stallion ft. Beyoncé - Savage

6. Pop Smoke - Dior

En İyi Rap Albümü

1. D Smoke - "Black Habits"

2. Freddie Gibbs & The Alchemist - "Alfredo"

3. Jay Electronica - "A Written Testimony"

4. NAS - "King's Disease"

5. Royce Da 5'9" - "The Allegory"

En İyi Country Şarkısı

1. Miranda Lambert - "Blue Bird"

2. Maren Morris - "The Bones"

3. The Highwomen - "Crowded Table"

4. Ingrid Andress - "More Hearts Than Mine"

5. Old Dominion - "Some People Do"

En İyi Country Albümü

1. Ingrid Andress - "Lady Like"

2. Brandy Clark - "Your Life Is A Record"

3. Miranda Lambert - "Wildcard"

4. Little Big Town - "Nightfall"

5. Ashley McBryde - "Never Will"

En İyi Dünya Müzik Albümü

1. Antibalas - "Fu Chronicles"

2. Burna Boy - "Twice As Tall"

3. Bebel Gilberto - "Agora"

4. Anoushka Shankar - "Love Letters"

5. Tinariwen - "Amadjar"

Yılın En İyi Müzik Videosu

1. Beyonce- "Brown Skin Girl"

2. Future ft. Drake - "Life Is Good"

3. Anderson .Paak - "Lockdown"

4. Harry Styles - "Adore You"

5. Woodkid - "Goliath"

En İyi Prodüktör

1. Jack Antonoff

2. Dan Auerbach

3. Dave Cobb

4. Flying Lotus

5. Andrew Watt

BEYONCE 9 DALDA ADAY OLDU!

ABD'li pop yıldızı Beyonce, 2021 Grammy Ödülleri için 9 kategoride aday gösterilerek, Grammy tarihinde en çok aday gösterilen kadın sanatçısı oldu.

ABD'li pop yıldızı Beyonce gelecek yıl düzenlenecek olan 63. Grammy müzik yarışmasında 9 farklı kategoride aday gösterilerek, Grammy tarihinde bir rekor kırdı. Bugüne kadar Grammy tarihinde en fazla aday gösterilen kadın sanatçı olan Beyonce'un adaylıkları çoğunlukla siyahi insanların kültürüne ve aktivizmine ses veren eserleri sayesinde geldi. ABD'de görülen ırkçılık ve polisin siyahi insanları öldürülmesi üzerine protestolarla dolu bir yaz boyunca müzik listelerinde ilk 40'a giren Beyonce'un "Black Parade" adlı şarkısı, köleleştirilen ve özgürlüklerine kavuşan Afrikalı Amerikalılardan bahsediyor. Siyahi insanların aktivizmine dikkat çeken şarkı, 2021 Grammy yarışmasında en iyi R&B şarkısı olmaya aday gösterildi.

Beyonce'nin "Black is King" filmi için seslendirdiği şarkı en iyi müzik filmi için aday gösterilirken, "Brown Skin Girl" klibi en iyi müzik videosu olmaya aday gösterildi. Şarkıcı ayrıca, rapçi Megan Thee Stallion'un 1 numaralı hiti olan "Savage" şarkısındaki düeti ile yılın en iyi rap performansı, en iyi kaydı ve en iyi rap şarkısı dahil olmak üzere üç farklı adaylık daha kazandı.

ABD'li pop yıldızı Beyonce'un şu anda 79 adaylığı ve 24 ödülü var. Beyonce eğer bu yıl dört Grammy kazanırsa, en çok ödül kazanan kadın şarkıcı unvanını alacak. Beyonce eğer Grammy'deki dokuz adaylığından sekizini kazanırsa, tüm zamanların en çok ödül alan sanatçı olarak tarihe geçecek.

Bugün açıklanan 2021 Gramny adayları, ABD'li komedyen Trevor Noah'ın ev sahipliğinde 31 Ocak'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle ödüllerini alacak. Beyonce ile aynı kategorilerde yarışacak olan sanatçı adayları arasında Taylor Swift, Dua Lipa, Billie Eilish gibi son dönemlerin en popüler kadın pop sanatçıları yer alıyor.