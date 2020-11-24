Grammy 2021 adayları belli oldu! Grammy kazananları ne zaman belli olacak? Grammy Ödülleri ne zaman dağıtılacak? Grammy Awards tarihi
Müzik dünyasının en prestijli ödüllerinden olan Grammy ödülleri için adaylıklar açıklandı. Grammy 2021 adaylarında en dikkat çeken isimler arasında Beyonce yer alıyor. 8 dalda aday olan Beyonce'nin yanı sıra Harry Styles, Taylor Swift, Tame Impala, Justin Bieber, Dua Lipa gibi isimleri de yer alıyor. Grammy kazananları ne zaman belli olacak?
Müzik dünyasının en saygın ödüllerinden olan "Grammy" için adaylar açıklandı.
GRAMMY 2021 ADAYLARI
En İyi Alternatif Müzik Albümü:
Fetch the Bolt Cutters - Fiona Apple
Jaime - Brittany Howard
The Slow Rush - Tame Impala
Hyperspace - Beck
Punisher - Phoebe Bridgers
En iyi metal performansı:
Bum-Rush - BODY COUNT
Underneath - Code Orange
The In-Between - In This Moment
Executioner's Tax (Swing Of The Axe) – Live - POWER TRIP
Bloodmoney - Poppy
En İyi Rock Şarkısı:
Shameika - Fiona Apple
Stay High - Brittany Howard
Lost In Yesterday - Tame Impala
Not - Big Thief
Kyoto - Phoebe Bridgers
En İyi Müzik Videosu:
Goliath - Woodkid
Brown Skin Girl - Beyonce
Adore You - Harry Styles
Life Is Good - Future ft. Drake
Lockdown - Anderson Paak
En İyi Pop Albüm:
Folklore - Taylor Swift
Chromatica - Lady Gaga
Fine Line- Harry Styles
Changes - Justin Bieber
Future Nostalgia - Dua Lipa
En İyi Rap Şarkısı:
Laugh Now Cry Later - Drake ft. Lil Durk
The Box - Roddy Ricch
Savage - Megan Thee Stallion ft. Beyoncé
The Bigger Picture - Lil Baby
Rockstar - DaBaby ft. Roddy Ricch
Yılın Albümü:
Djesse Vol. 3 - Jacob Collier
Black Pumas (Deluxe Edition) - Black Pumas
Hollywood's Bleeding - Post Malone
Folklore - Taylor Swift
Future Nostalgia - Dua Lipa
Chilombo - Jhené Aiko
Women In Music Pt. III - HAIM
Everyday Life - Coldplay
Yılın Şarkısı:
Black Parade - Beyoncé
The Box - Roddy Ricch
Cardigan - Taylor Swift
Circles - Post Malone
Don't Start Now - Dua Lipa
Everything I Wanted - Billie Eilish
I Can't Breathe - H.E.R.
If The World Was Ending - JP Saxe ft. Julia Michaels
Yılın Kaydı
1. Beyoncé - "Black Parade"
2. Black Pumas - "Colors"
3. DaBaby ft. Roddy Ricch - "Rockstar"
4. Doja Cat - "Say So"
5. Billie Eilish - "Everything I Wanted"
6. Dua Lipa - "Don't Start Now"
7. Post Malone - "Circles"
8. Megan Thee Stallion ft. Beyoncé - Savage
En İyi Yeni Sanatçı
1. Ingrid Andress
2. Phoebe Bridgers
3. Chika
4. Noah Cyrus
5. D Smoke
6. Doja Cat
7. Kaytranada
8. Megan Thee Stallion
En İyi Pop Solo Performansı
1. Justin Bieber - "Yummy"
2. Doja Cat - "Say So"
3. Billie Eilish - "Everything I Wanted"
4. Dua Lipa - "Don't Start Now"
5. Harry Styles - "Watermelon Sugar"
6. Taylor Swift - "Cardigan"
En İyi Grup/İkili Pop Performansı
1. J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy - "Un Dia (One Day)"
2. Justin Bieber ft. Quavo - "Intentions"
3. BTS - "Dynamite"
4. Lady Gaga ft. Ariana Grande - "Rain On Me"
5. Taylor Swift ft. Bon Iver - "Exile"
En İyi Pop Vokal Albümü
1. Justin Bieber - "Changes"
2. Lady Gaga - "Chromatica"
3. Dua Lipa - "Future Nostalgia"
4. Harry Styles - "Fine Line"
5. Taylor Swift - "Folklore"
En İyi Dans/Elektronik Albüm
1. Arca - "KiCk i"
2. Baauer - "Planet's Mad"
3. Disclosure - "Energy"
4. Kaytranada - "Bubba"
5. Madeon - "Good Faith"
En İyi R&B Performansı
1. Jhené Aiko ft. John Legend - "Lightning & Thunder"
2. Beyoncé - "Black Parade"
3. Jacob Collier ft. Mahalia & Ty Dolla $ign - "All I Need"
4. Brittany Howard - "Goat Head"
5. Emily King - "See Me"
En İyi R&B Şarkısı
1. Robert Glasper ft. H.E.R. & Meshell Ndegeocello - "Better Than I Imagine"
2. Beyoncé - "Black Parade"
3. Tiana Major9 & EARTHGANG - "Collide"
4. Chloe X Halle - "Do It"
5. Skip Marley & H.E.R. - "Slow Down"
En İyi R&B Albümü
1. Ant Clemons - "Happy 2 Be Here"
2. Giveon - "Take Time"
3. Luke James - "to feel love/d"
4. John Legend - "Bigger Love"
5. Gregory Porter - "All Rise"
En İyi Rap Performansı
1. Big Sean ft. Nipsey Hussle - Deep Reverence
2. DaBaby - Bop
3. Luke James - What's Poppin
4. Lil Baby - The Bigger Picture
5. Megan Thee Stallion ft. Beyoncé - Savage
6. Pop Smoke - Dior
En İyi Rap Albümü
1. D Smoke - "Black Habits"
2. Freddie Gibbs & The Alchemist - "Alfredo"
3. Jay Electronica - "A Written Testimony"
4. NAS - "King's Disease"
5. Royce Da 5'9" - "The Allegory"
En İyi Country Şarkısı
1. Miranda Lambert - "Blue Bird"
2. Maren Morris - "The Bones"
3. The Highwomen - "Crowded Table"
4. Ingrid Andress - "More Hearts Than Mine"
5. Old Dominion - "Some People Do"
En İyi Country Albümü
1. Ingrid Andress - "Lady Like"
2. Brandy Clark - "Your Life Is A Record"
3. Miranda Lambert - "Wildcard"
4. Little Big Town - "Nightfall"
5. Ashley McBryde - "Never Will"
En İyi Dünya Müzik Albümü
1. Antibalas - "Fu Chronicles"
2. Burna Boy - "Twice As Tall"
3. Bebel Gilberto - "Agora"
4. Anoushka Shankar - "Love Letters"
5. Tinariwen - "Amadjar"
Yılın En İyi Müzik Videosu
1. Beyonce- "Brown Skin Girl"
2. Future ft. Drake - "Life Is Good"
3. Anderson .Paak - "Lockdown"
4. Harry Styles - "Adore You"
5. Woodkid - "Goliath"
En İyi Prodüktör
1. Jack Antonoff
2. Dan Auerbach
3. Dave Cobb
4. Flying Lotus
5. Andrew Watt
BEYONCE 9 DALDA ADAY OLDU!
ABD'li pop yıldızı Beyonce, 2021 Grammy Ödülleri için 9 kategoride aday gösterilerek, Grammy tarihinde en çok aday gösterilen kadın sanatçısı oldu.
ABD'li pop yıldızı Beyonce gelecek yıl düzenlenecek olan 63. Grammy müzik yarışmasında 9 farklı kategoride aday gösterilerek, Grammy tarihinde bir rekor kırdı. Bugüne kadar Grammy tarihinde en fazla aday gösterilen kadın sanatçı olan Beyonce'un adaylıkları çoğunlukla siyahi insanların kültürüne ve aktivizmine ses veren eserleri sayesinde geldi. ABD'de görülen ırkçılık ve polisin siyahi insanları öldürülmesi üzerine protestolarla dolu bir yaz boyunca müzik listelerinde ilk 40'a giren Beyonce'un "Black Parade" adlı şarkısı, köleleştirilen ve özgürlüklerine kavuşan Afrikalı Amerikalılardan bahsediyor. Siyahi insanların aktivizmine dikkat çeken şarkı, 2021 Grammy yarışmasında en iyi R&B şarkısı olmaya aday gösterildi.
Beyonce'nin "Black is King" filmi için seslendirdiği şarkı en iyi müzik filmi için aday gösterilirken, "Brown Skin Girl" klibi en iyi müzik videosu olmaya aday gösterildi. Şarkıcı ayrıca, rapçi Megan Thee Stallion'un 1 numaralı hiti olan "Savage" şarkısındaki düeti ile yılın en iyi rap performansı, en iyi kaydı ve en iyi rap şarkısı dahil olmak üzere üç farklı adaylık daha kazandı.
ABD'li pop yıldızı Beyonce'un şu anda 79 adaylığı ve 24 ödülü var. Beyonce eğer bu yıl dört Grammy kazanırsa, en çok ödül kazanan kadın şarkıcı unvanını alacak. Beyonce eğer Grammy'deki dokuz adaylığından sekizini kazanırsa, tüm zamanların en çok ödül alan sanatçı olarak tarihe geçecek.
Bugün açıklanan 2021 Gramny adayları, ABD'li komedyen Trevor Noah'ın ev sahipliğinde 31 Ocak'ta Los Angeles'ta düzenlenecek törenle ödüllerini alacak. Beyonce ile aynı kategorilerde yarışacak olan sanatçı adayları arasında Taylor Swift, Dua Lipa, Billie Eilish gibi son dönemlerin en popüler kadın pop sanatçıları yer alıyor.