GRAM ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 9 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? Altında SON durum ne, düştü mü?

GRAM ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 9 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? Altında SON durum ne, düştü mü?
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9 Haziran 2025 Pazartesi günü altın fiyatları, küresel gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçti. Fed'den gelen faiz indirimi sinyalleri ve Avrupa Merkez Bankası'nın destekleyici adımları, yatırımcıları tekrar altına yöneltti. Haftaya yukarı yönlü başlayan ons altın, yurt içi altın fiyatlarını da yukarı çekti. Peki, 9 Haziran 2025 tarihinde çeyrek altın, tam altın ne kadar? 9 Haziran Pazartesi gram altın ne kadar? İşte, anlık altın fiyatları ve detaylar…?

9 Haziran 2025 Pazartesi günü altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan hareketlilikle birlikte yeniden yükselişe geçti. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinden gelen faiz indirimi sinyalleri ve Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik büyümeyi destekleyici politikaları, yatırımcıları yeniden güvenli liman olan altına yönlendirdi. Aynı zamanda, Orta Doğu'daki jeopolitik belirsizliklerin yeniden tırmanması da altına olan talebi artıran bir diğer faktör oldu. Yatırımcıların güvenli liman arayışı güçlenirken, ons altın haftaya yukarı yönlü bir başlangıç yaptı. Peki, bugün çeyrek ve tam altın ne kadar? Gram altın kaç TL? İşte güncel altın fiyatları ve detaylar…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın saat 13:17 itibariyle yüzde 0,30 artarak 4186,13'ten işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 9 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? Altında SON durum ne, düştü mü?GRAM ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Çeyrek altın saat 13:17 itibariyle yüzde 0,26 değer kazanarak 6769,02'den işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın saat 13:17 itibariyle yüzde 0,26 artarak 13538,04'ten işlem görüyor.

TAM ALTIN KAÇ TL OLDU?

Tam altın saat 13:17 itibariyle yüzde 0,26 değer kazanarak 27034,29'dan işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA | 9 Haziran 2025 bugün gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları ne kadar? Altında SON durum ne, düştü mü?ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN KAÇ DOLAR ANLIK?

ONS altın, saat 13:17 itibariyle yüzde 0,00 artarak 3318,79'dan işlem görüyor.

KAPALIÇARŞI'DA ALTIN NE KADAR?

Kapalıçarşı'da gram altın güne 4150 liradan alınırken 4229 liradan satılıyor.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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