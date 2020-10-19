Gram altın 484 lira seviyelerinde
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Gram altın 484 lira seviyelerinde

19.10.2020 11:15 | Son Güncelleme: 19.10.2020 11:23
Gram altın 484 lira seviyelerinde

Altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 484,4 liradan işlem görüyor.

Altının gram fiyatı, haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 484,4 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 altında 484,7 liradan tamamladı.

Gram altın, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 484,4 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 796 lira, Cumhuriyet altını da 3.250 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.910 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, dolar endeksindeki düşüşün ve yeni tip koronnavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Bugün küresel piyasalarda veri takviminin sakin olduğunu belirten analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristina Georgieva'nın konuşmalarının yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade etti.

Analistler, ABD'de görüşülmekte olan teşvik paketine ilişkin haber akışının da altının ons fiyatı üzerinde etkili olmasının beklendiğini bildirerek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.880 doların destek, 1.940 doların direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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