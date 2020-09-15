Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 473 liradan işlem görüyor
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Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 473 liradan işlem görüyor

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 473 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 775 lira, cumhuriyet altını da 3.167 liradan satılıyor.

Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 473 liradan işlem görüyor
15.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:22

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,9 üzerinde 471 liradan tamamladı. Gram altın, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 473 lira seviyesinden işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 775 lira, cumhuriyet altını da 3.167 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.963 dolar seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTINDA 1.980 DOLAR DİRENÇ OLARAK ÖNE ÇIKIYOR

Analistler, ABD-Çin ve AB-İngiltere arasında süregelen gerilimin altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini belirtti.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de altın fiyatlarını etkileyebileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.940 doların destek, 1.980 dolar seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

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Kaynak: AA

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