Gram altın 464 lira seviyelerinden işlem görüyor
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Gram altın 464 lira seviyelerinden işlem görüyor

28.09.2020 11:13 | Son Güncelleme: 28.09.2020 11:38

Cuma gününü 458,4 liradan tamamlayan altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 464,2 liradan işlem görüyor.

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 458,4 liradan tamamladı. Gram altın, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,2 üzerinde 464,2 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 760 lira, Cumhuriyet altını da 3.105 liradan satılıyor.

ERMENİSTAN OLAYI RİSKİ ARTIRIYOR

Altının ons fiyatı ise 1.856-1.866 bandında hareket ederken, şu dakikalarda cuma günkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,2 düşüşle 1.857 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısının jeopolitik risk algısını artırdığını belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının da birçok ülkede yükselmeye devam ettiğini söyledi.

Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun son kararlarının piyasaları desteklediğini aktaran analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması ve ABD'de Dallas Fed İmalat Endeksi'nin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların altında kalıcı kapanış gerçekleştirilmesi durumunda 1.835 doların destek olarak izleneceğini, 1.900 doların ise direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

Gram altın 464 lira seviyelerinden işlem görüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu

Haber Yorumları (1)
TTRTN: İKİ KİLO ALTINIM VAR BENİM ŞİMDİ NE KADAR EDİYOR YANİ KAFAM KARIŞTI
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