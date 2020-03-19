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Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Kapalıçarşı, Ekonomi

Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 312,1 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 505 lira, cumhuriyet altını da 2.066 liradan satılıyor.

19.03.2020 11:24 | Son Güncelleme: 19.03.2020 11:39
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Dün, dolar kurundaki yükselişe rağmen altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 309,8 liradan tamamladı. Yeni güne değer kazancıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 312,1 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 505 lira, cumhuriyet altını da 2.066 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.484 dolar seviyesinde dengelendi.

VARLIK FİYATLARINDAKİ OYNAKLIK DEVAM EDİYOR

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için ABD Merkez Bankası (Fed) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere merkez bankalarının likidite sıkıntısını gidermek için adım atmaya devam ettiğini ve varlık alımı hamlelerine başladığını belirterek, buna rağmen varlık fiyatlarındaki oynaklığın devam ettiğini ifade etti. ECB'nin dün gece sürpriz bir kararla 750 milyar euroluk ek varlık alım programı başlattığını kaydeden analistler, Avustralya Merkez Bankası'nın (RBA) da politika faizini düşürdüğünü, işletmelerin likidite problemi yaşamaması için özel bir program başlattığını duyurduğunu vurguladı.

Analistler, merkez bankalarının ve hükümetlerin genişlemeci para ve maliye politikaları ile piyasalarda yaşanan panik havasını azaltmaya çalışmasına karşın, varlık fiyatlarının salgına ilişkin gelişmeler sebebiyle bir süre daha dalgalı bir seyir izleyebileceğini söyledi.

'GRAM ALTINDA 300-320 LİRA BANDI ÖNE ÇIKIYOR'

Bugün, yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, 2019 yılı 4. çeyrek cari işlemler dengesi ve Philadelphia Fed imalat endeksinin izleneceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti. Analistler, teknik açıdan altının onsunda 1.460 doların destek, 1.516 doların direnç konumuna geldiğini, gram altında ise 300-320 lira bandının öne çıktığını bildirdi.

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Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

Kaynak: AA

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İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları

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