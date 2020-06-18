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Göztepeli taraftarlardan Sepil'e büyük destek

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de taraftarlar çıkan satış haberlerinin ardından Başkan Mehmet Sepil'e büyük destek verdi.

Göztepeli taraftarlardan Sepil'e büyük destek
18.06.2020 12:57 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:00

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de taraftarlar çıkan satış haberlerinin ardından Başkan Mehmet Sepil'e büyük destek verdi. Geçen yıldan sonra tekrar alevlenen satış veya başka bir gruba bir miktar hisse devri tartışmaları sonrası yönetim yurtiçi ve dışından kulübe talipler olduğunu doğrulayıp günümüz şartlarında büyümek için birleşme tekliflerine yeşil ışık yakarken, sosyal medya üzerinden bildiriler yayınlayan gruplar, Başkan Sepil'in yanında saf tuttu. Kulübü 2014 yılında Altınbaş Holding'ten devralıp takımı 2017'de 14 yıl sonra Süper Lig'e taşıyan, bu süreçte Urla Adnan Süvari Tesisleri ve Gürsel Aksel Stadı'nı Göztepe'ye kazandıran Sepil'in büyük emekler verdiğini belirten taraftarlar, başkanın haberlerin ardından ağır eleştirilere maruz kalmaması gerektiği görüşünde birleşti. 

Taraftar gruplarından Göztepeliler.com internet sayfası yayınladığı bildiride, "Zor yıllardan, dar yollardan geçtik de geldik diyebiliyorsak, umudumuzuve direncimizi diri tutabiliyorsak, temizliği tartışılan ve güvenilmeyen ülke futbolu ikliminde danışılmadan referans noktası oluyorsak, şehir temsiliyetinde bir rakibimiz kalmadıysa, kuşakları domine edip bayrağımız altında toplandıysak bu denklemin en önemli sabiti Göztepe Başkanı Mehmet Sepil'dir. Mehmet Sepil önderliğinde başlayan Göztepe'nin gelişimi, bu süreci bizzat yaşayan Göztepeliler tarafından unutulacak, olağan görülecek ve normalleştirilecek bir süreç değildir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Eksilerin ve artıların karşılaştırıldığı ve sonucun tartışılmayacak kadar net olduğu bugün, dünler gibi nihayetinde Göztepemizi yücelten başka süreçlere bizi inandırıyor. Göztepe taraftarı, Göztepe başkanının tek gayesinin Göztepe'nin çıkarları olduğunu geçmişte onlarca kez görmüştür. Bundan sonraki dönemde de atılan veya atılmayan her adımın yine Göztepe'nin çıkarları doğrultusunda olacağınan inancı tamdır" cümleleri yer aldı. Diğer taraftar siteleri de yayınladıkları mesajlarla Başkan Mehmet Sepil'in sonuna kadar arkalarında olduklarını söyledi. Göztepe'de 6 yıldır başkanlığı yürüterek kulübe tesisleşme ve sportif başarı anlamında çağ atlatan Sepil, Süper Lig Kulüpler Birliği'nde de başkanlığı yürütüyor.


Kaynak: DHA

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