Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı
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Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı

19.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 10:44

Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı. Ünal Karaman'la bir görüşme gerçekleştiren Başkan Mehmet Sepil, deneyimli teknik adamda karar kıldı.

İlhan Palut ile yollarını ayıran Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman'da karar kıldı. Bir süredir teknik direktör arayışlarını sürdüren Süper Lig ekibi Göztepe Ünal Karaman'la prensip anlaşmasın vardı.

Göztepe Kulübü yöneticisi Talat Papatya, teknik direktör Ünal Karaman'la prensip anlaşmasına vardıklarını açıkladı.

Göztepe ile Ünal Karaman arasında resmi imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor.

RİZESPOR'DAN SONRA TAKIM ÇALIŞTIRMADI

Ünal Karaman, 30 Mayıs 2018 tarihinde Rıza Çalımbay'ın ardından Trabzonspor'un teknik direktörlük görevine getirilmiş, 2 Ocak 2020 tarihinde Trabzonspor'un teknik direktörlük görevinden istifa etmişti. Karaman daha sonra Çaykur Rizespor'da çalıştıktan sonra herhangi bir kulüpte görev almamıştı.

Öte yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Göztepe, Trabzonsporlu kanat oyuncusu Fousseni Diabate transferi için kulübüyle anlaştı. Trabzonspor'a sezon başında Fransız temsilcisi Amiens SC'den transfer olan Malili Diabate, bordo-mavili formayı toplam 7 resmi maçta giydi. Sahada 247 dakika kalan 25 yaşındaki oyuncu skora katkı koyamadı.

Göztepe, teknik direktör Ünal Karaman ile prensip anlaşmasına vardı
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