Göztepe Süper Lig'de seriye bağladı! Yiğido'yu da geçtiler - Haberler Spor
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Göztepe Süper Lig'de seriye bağladı! Yiğido'yu da geçtiler

Göztepe Süper Lig'de seriye bağladı! Yiğido'yu da geçtiler
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe, Sivasspor'u evinde 2-1 mağlup etti. Göztepe, üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Göztepe Süper Lig'de seriye bağladı. Ligin ilk yarısında oynadığı futbola göre puan tablosunda hayli geride kalan Sarı-Kırmızılı ekip, ikinci yarıya bambaşka bir kimlikle başladı. Göztepe, üst üste 3. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Göztepe Süper Lig'de seriye bağladı! Yiğido'yu da geçtiler

ATINÇ AÇTI

Karşılaşmada perdeyi Atınç Nukan açtı. Başarılı stoper, 22. dakikada çıktığı kornerde kafa vuruşuyla golü yaptı. Henrique ikinci yarının başında penaltıdan Sivas'a beraberliği getirdi. Son sözü Tijanic söyledi. Jahovic'in taşıdığı topa tek vuruş yapan Tijanic, 80. dakikada Göztepe'nin galibiyet golünü kaydetti.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

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