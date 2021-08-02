Göztepe, seyircili oynanacak hazırlık maçında 7 Ağustos'ta Altınordu ile karşılaşacak
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Göztepe, seyircili oynanacak hazırlık maçında 7 Ağustos'ta Altınordu ile karşılaşacak

Göztepe, seyircili oynanacak hazırlık maçında 7 Ağustos'ta Altınordu ile karşılaşacak
Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 7 Ağustos Cumartesi günü TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 7 Ağustos Cumartesi günü TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu ile hazırlık maçında karşılaşacak.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, 1,5 sezon aradan sonra taraftarlarla buluşacak olmanın heyecanının yaşandığı belirtildi.

Gürsel Aksel Stadı'nda 7 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45'te Altınordu ile oynanacak hazırlık maçının bilet satışlarının yarın saat 15.00'te Passolig sistemi üzerinden gerçekleştirileceği aktarıldı.

2019-2020 sezonunda kombinesi olan taraftarların, yarın 15.00 ile 5 Ağustos Perşembe günü 11.00 saatleri arasında öncelikli ve indirimli bilet satın alabileceği kaydedildi.

Bilet kalması durumunda 5 Ağustos Perşembe günü saat 13.00'te genel satışın başlayacağı belirtildi.

Bilet satışları esnasında Passolig sistemi üzerinden HES kodu sorgulaması yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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Göztepe, seyircili oynanacak hazırlık maçında 7 Ağustos'ta Altınordu ile karşılaşacak - Haberler Spor
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