Göztepe, Şefik'i kiralık verdi
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Göztepe, Şefik'i kiralık verdi

Göztepe, Şefik'i kiralık verdi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcilerinden Göztepe, geçen hafta Avusturya ekibi FC Wacker'den transfer edip 4 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki stoper Şefik Abalı'yı kiralık gönderdi.

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcilerinden Göztepe, geçen hafta  Avusturya ekibi FC Wacker'den transfer edip 4 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki stoper Şefik Abalı'yı kiralık gönderdi.

Sarı-kırmızılı ekip, geleceğe yatırım olarak alınan gurbetçi futbolcuyu aynı ülkeden SKU Amstetten takımına sezon sonuna kadar kiraladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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