Göztepe, Şefik'i kiralık verdi
SÜPER Lig'deki İzmir temsilcilerinden Göztepe, geçen hafta Avusturya ekibi FC Wacker'den transfer edip 4 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki stoper Şefik Abalı'yı kiralık gönderdi.
SÜPER Lig'deki İzmir temsilcilerinden Göztepe, geçen hafta Avusturya ekibi FC Wacker'den transfer edip 4 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki stoper Şefik Abalı'yı kiralık gönderdi.
Sarı-kırmızılı ekip, geleceğe yatırım olarak alınan gurbetçi futbolcuyu aynı ülkeden SKU Amstetten takımına sezon sonuna kadar kiraladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı