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"Falcao'nun oynamasını isterdim" diyen Terim, Arda Turan haberlerine isyan etti: Bunları verenler kim?

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Göztepe'yi 3-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Falcao'dan bu sezon istedikleri gibi yararlanamadıklarını belirten Terim, Arda Turan hakkında çıkan haberlere de isyan etti.

19.07.2020 00:48 | Son Güncelleme: 19.07.2020 01:02

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Galatasaray, evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrası her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Selçuk İnan hakkındaki düşünceleri ile başlayan teknik direktör Fatih Terim, "Büyük camialar, kurumlar değerlerine sahip çıkarak büyürler ve o camiayı belirli bir yere getirirler. Bunlar büyük kulüplerin özellikleridir. Selçuk da o değerlerden birisidir. Galatasaray'da kaptanlık çok önemli bir mevkidir. Ben oynadığım yıllardan biliyorum. Galatasaray kaptanlığını ona verdiğimiz zaman doğru yaptığımızı şimdi görüyorum. Galatasaray'a çok önemli hizmetlerde bulunmuştur, şampiyonluklar yaşamıştır. Hiçbir problemi olmamıştır. Galatasaray'a layık bir kaptan şekliyle de son futbolculuk adına son sözlerini söyledi. Ancak bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır. Gerek milli takımda gerek Galatasaray'da kaptanlığı vermek bana nasip oldu. Selçuk buna layık bir futbolcuydu. Belki son geldiğimde biraz tatsız geçen bir süre olabilir ama onu tekrardan camiaya kazandırdığımız için çok mutluyum. 9 seneler, 10 seneler, 20 seneler, 30 seneler bunlar bir kulüple kolay geçmiyor. O da Galatasaray'da başladı ve Galatasaray'da bitirdi diyebiliriz. Diğer şekline ben de müsaade etmezdim. O da bundan sonra futbola tekrardan hizmet edecektir. Galatasaray'a büyük faydalar sağlayacaktır. Taraftarımızın da ona sahip çıkması çok önemli. Büyük kulüplerin vefa refleksi çok çok önemlidir. Selçuk'a verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah Türk futbolu bundan sonra futbolculuğu gibi başarılı bir futbol adamı kazanmış olur. Allah yolunu açık etsin" diye konuştu.

"FALCAO'DAN FAZLA FAYDALANAMADIK"

Radamel Falcao hakkında da açıklamalarda bulunan deneyimli teknik adam, "Oynadığı zaman skoru değiştirebilecek, skora katkı yapabilecek yetenekteki bir oyuncu. Maalesef sakatlıklardan dolayı kendisinden pek fazla faydalanamadık. Şu an için ligimizi hayırlısıyla bitirelim. 1 hafta sonra nerede ve nasıl bitireceğiz. Ondan sonra tüm takımla ilgili bilgileri zaten yönetimimize vereceğiz. Oynamasını çok isterdim. Ayrıca bundan evvelki arkadaşlarımızla nasıl konuştuysak bu konuları, bu sorunları hep beraber oturur, olmaması için tekrar konuşacağız" dedi.

ARDA HABERLERİNE İSYAN: BU HABERLERİ VEREN VE VERENLER KİM?

Kulüple adı geçen eski Galatasaraylı futbolcu Arda Turan hakkında ise Terim, "Yine maçtan 1 gün önce yine kamp günü böyle asılsız bir haber. Kulüp tarafından gerekli açıklamalar yapıldı. Ancak merak ettiğim bir konu var; Kulübümüzü bu açıklamaya mecbur bırakan veyahut bu açıklamayı yapmak zorunda bırakan haberleri veren kim? Bana göre esas konu bu. Benim merak ettiğim konu da bu. Ben ettiğim gibi birçok Galatasaraylı da merak etmeli bence. Son zamanlarda dikkat ediyorum, kulübümüz 2-3 günde bir birçok deklarasyon yayınlıyor, yalan haberlerle ilgili. Özellikle dünkü Arda konusu... Üstüne basarak söylüyorum. Bu haberleri veren ve verenler kim? Esas konu bu. Buraya bakmakta fayda var" açıklamasında bulundu.

"BAKALIM SEZONU NEREDE BİTİRECEĞİZ"

Galatasaray'ın uçlarda yaşamaya devam ettiğini dile getiren Terim, "Uçlarda yaşıyoruz her şeyi. Oyunu domine eden bir Galatasaray'ın şu ana kadar bayağı bir maçtır kazanamaması oyuncularda mental olarak sıkıntıya yol açtı. Oyuncularım ayağında top tutmakta sıkıntı yaşadı. Bunların hepsi, o maçların travması. Oyunu oynayan, gol pozisyonlarını bulan bir Galatasaray vardı. Göztepe de iyi mücadele etti. Son haftaya giriyoruz, bakalım sezonu nerede bitireceğiz. Kötü gidişe dur demek adına güzel bir 3 puan oldu." dedi.

"ÇOK SERT SORUNLARIN PLANLAMASINI DOĞRU YAPMALIYIZ"

Galatasaray'ın geleceği hakkında da konuşan Terim, "İhtar çekenlerin için yönetim açıklama yaptı. Sık sık açıklama yapıyorlar. Maddi konular, manevi konular, kurumsal konular var. Önümüzdeki yılların sıkıntıları var. Çok sert, yani hepimizin ısrarla üzerinde durmamız gereken sorunların planlamasını doğru yapmalıyız. Bu ekonomik ortamda Şampiyonlar Ligi'ne kalamamak sıkıntı. Yarayı kurutmak için neler yapmalıyız, hep birlikte bunu düşünmek zorundayız" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

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