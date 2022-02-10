Göztepe maçından notlar

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - Önder Karaveli'den 5 değişiklik

Larin 2 maçlık aranın ardından 11'de

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL, - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk ettti. Vodafone Park'ta saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Yasin Kol düdük çaldı. Kol'un yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Mustafa Sarvanlar üstlendi.

Sarı-kırmızılı ekibin devre arası transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Aytaç Kara, ilk kez bir karşılaşmaya 11'de başladı. Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Altay karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan tecrübeli orta saha oyuncusu, Göztepe formasıyla ilk kez Beşiktaş'a karşı ilk 11'de görev aldı.