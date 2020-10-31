Göztepe Kulübü, daha önce kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, İzmir'de yaşanan 6.6 şiddetindeki depremde, bir dönem kulüpte staj yapan ve sarı-kırmızılı takımın taraftarı olan Ali Çağın Kaygusuz'un da enkaz altında olduğunu duyurdu.

Süper Lig ekibi Göztepe, İzmir Seferihisar'da yaşanan deprem sonrası bir dönem kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı.

Göztepe'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dualarımız deprem sonrası enkaz altında kalan, bir dönem kulübümüzde staj da yapmış olan taraftarımız, kardeşimiz Ali Çağın Kaygusuz ve enkaz altındaki tüm vatandaşlarımızla. İyi haberler almayı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

TİŞÖRTÜ VE MAÇ BİLETLERİ ÇIKARILDI

Ali Çağın Kaygusuz'a ait el yazıları, Göztepe tişörtü ve anı olarak sakladığı Göztepe maçlarının biletleri Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki enkaz altından arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldı.

EKİPLER ALİ'NİN BULUNDUĞU KATA ULAŞTI

Sarı-kırmızılı camia, genç taraftarın da kısa süre içinde enkazdan sağlıklı bir şekilde çıkarılması için dua ediyor. Ekiplerin Kaygusuz'un bulunduğu kata ulaştığı öğrenildi.

BİR FUTBOLCU ENKAZDAN KURTARILMIŞTI

Deprem sonrası yapılan arama kurtarma çalışmalarında 28 yaşındaki amatör futbolcu Malik Tahirler, enkazdan sağ olarak çıkarılıp hastaneye kaldırılmıştı.

Ayrıca, 1593. Sokak'ta daha önce 3 kişinin kurtarıldığı enkazda bir kişi daha sağ çıkarılmıştı.

Göztepe taraftarı Ali Çağın Kaygusuz

Kaynak: Demirören Haber Ajansı