Göztepe ayağa kalktı

Göztepe, Spor Toto Süper Lig'de sezonun ikinci yarısına müthiş başladı. İlk devreyi 15 puanla düşme hattında tamamlayan sarı-kırmızılılar yeni yılda ise bambaşka bir kimliğe büründü. İlk olarak geçen hafta Gürsel Aksel Stadı'nda Fraport Tav Antalyaspor'u 4-0 mağlup edip ateş hattından çıkan sarı-kırmızılılar dün de deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u geriye düşmesine rağmen 2-1 yenerek taraftarını mest etti. Bu sezon ilk defa 2 maç üst üste kazanmayı başaran Göztepe, 90 dakika bitiminde büyük bir coşku yaşadı. Puanını 21'e çıkaran İzmir ekibi, kurtuluş mücadelesinde camiasına büyük umut verdi.

TRANSFERLER DEVAM EDİYOR

Göztepe'nin başında ilk kez seri galibiyet sevinçleri yaşayan teknik direktör Nestor El Maestro, Malatya deplasmanında çok baskılı bir futbol ortaya koyduklarını ifade etti. Sırp teknik adam, "Biz gerçekten çok iyi oynadık. Bu anlamda galibiyeti hak ettik. Kıl payı ofsayt pozisyonlarımız ve sayılmayan gollerimiz var. Lourency oyuna girdi ve golünü attı. Yeni yıla en fazla puanları toplayarak girmeyi planlıyoruz. Bunun için çok çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Göztepe, Süper Lig'in 22'nci haftasında 19 Ocak Çarşamba günü Gürsel Aksel Stadı'nda Demir Grup Sivasspor'la karşı karşıya gelecek.