Göztepe, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı
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Göztepe, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Göztepe, Hatayspor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 34. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

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Süper Lig'in 34. haftasında 10 Nisan Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Göztepe, bu karşılaşma için ilk çalışmasını yaptı.

Ligde dün konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-0'lık skorla mağlup eden Göztepe'de futbolcular, Hatayspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanda dünkü müsabakada uzun süre forma giyen futbolcular, yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer isimler ise pas çalışmasının ardından dar alanda oyun çalışması yaptı.

Sarı-kırmızılı ekipte sağ ayak bileğinde zorlanma ve ödem tespit edilen Marko Mihojevic antrenmanda yer almadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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