Göztepe gaza bastı
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Göztepe gaza bastı

01.12.2020 12:26 | Son Güncelleme: 01.12.2020 12:31
Göztepe gaza bastı

SÜPER Lig'de sezonun ilk maçında Yukatel Denizlispor'u 5-1 gibi farklı skorla yendikten sonra 6 hafta boyunca 3 puana hasret kalan Göztepe, Ankaragücü galibiyetinin ardından deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u da 1-0'la devirip çıkışa geçti.

SÜPER Lig'de sezonun ilk maçında Yukatel Denizlispor'u 5-1 gibi farklı skorla yendikten sonra 6 hafta boyunca 3 puana hasret kalan Göztepe, Ankaragücü galibiyetinin ardından deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u da 1-0'la devirip çıkışa geçti. Göz-Göz, geçen sezondan beri ilk kez 2'de 2 yaptı. Ligde son olarak geçen sezon 18'inci haftada Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0, 19'uncu haftada yeni stadının açılışında Beşiktaş'ı 2-1 yenerek üst üste 2 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, aylar sonra gelen 2'de 2'yle  gücünü kanıtladı. Göztepe, Sivas önünde geçen sezondan beri süren deplasmandaki 9 maçlık galibiyet hasretine de son verdi.

Gurbette son olarak geçen sezon 15 Şubat'ta İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yenen İzmir temsilcisi, ardından geçen yıl çıktığı 5 deplasman maçını da kaybedip bu sezon dış sahada daha önce 4 beraberlik aldı. Ligde son 2 haftada yaptığı çıkışla 14 puana ulaşan Göztepe, 8'inci sıraya tırmandı. Kadrosundaki 6 futbolcu koronavirüsle boğuşan Göz-Göz'e zorlu dönemde alınan iyi sonuçlar büyük moral oldu. Üst sıralara tırmanma adına değerli bir galibiyet aldıklarını belirten Teknik Direktör İlhan Palut, maç sonrası, "Sivas deplasmanı bu açıdan çok kritikti. Çok iyi hazırlandık, oyuncularım maça iyi konsantre oldu. 90 dakika iyi mücadele ettik. Ciddiyetimizi koruyarak aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

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GEMİSİNİ KURTARAN KAPTANGöztepe'de 2011-2012 sezonundan beri 3 farklı ligde forma giyerek kadronun en eski futbolcusu olan altyapı patentli kaptan Halil Akbunar, son maçlarda gemisini kurtaran isim oldu. Geçen hafta Ankaragücü maçında skor 1-0 iken attığı golle galibiyeti sigortalayan isim olan 27 yaşındaki kanat oyuncusu, hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor maçında skor 0-0 berabereyken son 17 dakikada oyana girip 83'te ağları sarsarak tur kapısını açtı.Tecrübeli futbolcu dün de Sivasspor karşısında 80'inci dakikada sahneye çıkarak çok kritik 3 puanı getiren gole imza attı. Üst üste 3 maçı boş geçmeyip Göz-Göz'e çok kritik puanlar kazandıran Halil, ligde toplamda 4 gole ulaştı. Halil daha önce ilk hafta Denizlispor ve ikinci hafta Yeni Malatyaspor ağlarını sarstı. Kadronun en eskisi Halil, sezon başında Beto'nun ayrılması sonrası kaptanlığa getirilmişti.

Göztepe gaza bastı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin KARATAŞ

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