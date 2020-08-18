Göztepe'de Kerem Atakan'dan veda SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'nin takımda forma şansı bulamadan Fatih Karagümrük'e gönderilen altyapı patentli eski stoperi Fatih Kurucuk, performansıyla Almanya ve İtalya ekiplerinin radarına girerken bir genç daha oynayamadan sarı-kırmızılılardan ayrıldı.

SÜPER Lig'deki İzmir temsilcisi Göztepe'nin takımda forma şansı bulamadan Fatih Karagümrük'e gönderilen altyapı patentli eski stoperi Fatih Kurucuk, performansıyla Almanya ve İtalya ekiplerinin radarına girerken bir genç daha oynayamadan sarı-kırmızılılardan ayrıldı. Yıllardır transferde geleceğe yatırım yapmasına rağmen gençleri oynatmadan göndermekle eleştirilen sarı-kırmızılılarda sözleşmesi biten 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin de kulüple vedalaşıp Demir Grup Sivasspor'un yolunu tuttu. Göztepe'ye 2017-18 sezonunun devre arasında Bucaspor'dan transfer edilen genç milli futbolcu, 2.5 yılda yalnız 4 Süper Lig maçında forma giyebildi. 2018-19 sezonunda çapraz bağı sakatlığı da yaşayan Kerem Atakan, ayrılığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Genç futbolcu mesajında, "Türkiye'nin en değerli spor kulüplerinden biri olan Göztepe'ye veda ediyorum. Tarihi, başarıları, eşsiz taraftarı ve kulüp yapılanmasıyla Türkiye'ye örnek olan Göztepe ile yollarımız burada ayrılıyor. Bu zor kararı kariyer planlamam doğrultusunda alıyorum. Başta bana güvenen ve Göztepe gibi büyük bir takımın formasını layık gören başkanımız Mehmet Sepil'e teşekkür ederim. Birlikte çalıştığımız teknik direktörlere, tüm futbolcu arkadaşlarıma, kulüpte görev yapan ve her konuda yardımımıza koşan kulüp çalışanlarına her şey için teşekkür ederim. ve tabii ki nerede olursak olalım bizi coşkuyla destekleyen Göztepe'nin muhteşem taraftarı, sizi asla unutmayacağım. Hak ettiğiniz başarıları kutlayacağımız günler diliyorum. İzmir ve Göztepe'nin yeri bende hep özel kalacak. Hoşça kalın" yazdı.

BORGES DE GİTTİGöztepe'de ayrılanlar kervanına kulüpteki geleceği belirsiz olan Celso Borges de katıldı. Beto, Castro, Serdar, Reis, Jerome, Wilczek, Deniz, Leo ve Kerem Atakan'ın ayrıldığı sarı-kırmızılılarda ücretini alamadığı gerekçesiyle kulübe ihtarname yollayan Kosta Rikalı orta saha oyuncusu da sözleşmesini tek taraflı feshetti. Borges'le ilgili açıklama yayınlayan Göztepe, oyuncuya 2019-20 sezonuna dair tüm ödemelerin yapıldığını belirterek haksız fesih karşısında haklarını arayacaklarını duyurdu. Göz-Göz, daha önce de yine aynı sebepten sözleşmesini fesheden Leo'ya haksız fesih davası açmıştı. Sarı-kırmızılılarda İzmir'deki ilk etabın ardından Afyonkarahisar'da 12 gün sürecek kamp başladı.SİNAN BOLAT'LA PAZARLIK SÜRÜYORGöztepe, Beto'nun ayrılığı sonrası kaleci transferi listesinin 1 numarasına aldığı A milli file bekçisi Sinan Bolat'la kıran kırana pazarlıkları sürdürüyor. Adı Beşiktaş ve eski takımı Galatasaray'la da anılan 32 yaşındaki gurbetçi eldiven, dünden bu yana sarı-kırmızılılarla görüşüyor. Sinan, kariyerinde daha önce Genk, Standard Liege, Porto, Kayserispor, Galatasaray, Club Brugge, Nacional ve son olarak Antwerp'te görev yaptı. Bonservisi elinde olan Sinan, Galatasaray'la 2014-15 sezonunda lig ve kupada şampiyonluk yaşadı.BOMBACI HALİL'DEN HABER VARHafta sonu yaşadığı böbrek rahatsızlığı sonrası 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan A Milli Takım ve Göztepe'nin efsane futbolcularından Halil Kiraz'dan iyi haber geldi. 76 yaşındaki eski futbolcunun kızı İlgi Kiraz, sosyal medyada babasının tedavisinin sürdüğünü duyurup taraftarların destek mesajlarına teşekkür etti.

Kaynak: DHA