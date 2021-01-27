Göztepe'de Halil Akbunar ve Soner Aydoğdu "formayı çıkarmadı"
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Göztepe'de Halil Akbunar ve Soner Aydoğdu "formayı çıkarmadı"

27.01.2021 11:39 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:39
Göztepe'de Halil Akbunar ve Soner Aydoğdu

Süper Lig'de ilk devreyi 25 puanla 11. sırada tamamlayan Göztepe'de forma giyen 29 futbolcu içinde en fazla süreyi 20'şer maçta görev yapan Halil Akbunar ile Soner Aydoğdu aldı.

Süper Lig'de ilk devreyi 25 puanla 11. sırada tamamlayan Göztepe'de forma giyen 29 futbolcu içinde en fazla süreyi 20'şer maçta görev yapan Halil Akbunar ile Soner Aydoğdu aldı.

Sezonun 20 maçlık kısmında 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 yenilgi yaşayan Göztepe, 29 gol atıp kalesinde 24 gol gördü.

Toplam 29 futbolcunun forma giydiği sarı-kırmızılı ekipte 6 oyuncu, hiç ilk 11'de yer almadı. Sarı-kırmızılı ekip, ilk devrede forma giyen oyunculardan Andre Poko, Guilherme ve Marcio Mossoro ile yollarını ayırdı, sezon başında Kocaelispor'dan transfer ettiği ve sadece 74 dakika süre bulan Burak Süleyman'ı yeşil-siyahlı ekibe kiralık olarak gönderdi.

Türk futbolcuların daha fazla süre aldığı Göztepe'de yerli isimler 11 bin 115 dakika sahada kalırken, yabancı futbolcular 8 bin 685 dakika forma giydi.

Göztepe'de 15 yabancı ve 14 Türk futbolcu mücadele etti.

En fazla süre alanlar Halil Akbunar ile Soner Aydoğdu

Sarı-kırmızılı ekipte Halil Akbunar ile Soner Aydoğdu, tüm maçlarda ilk 11'de oynayıp en fazla süre alan isimler oldu. Cherif Ndiaye ise 14'ü ilk 11 olmak üzere 20 müsabakada da şans buldu.

Uzun süre sakatlık nedeniyle kadroya giremeyen genç isimlerden Batuhan Kırdaroğlu ile bir diğer genç futbolcu Efe Binici, sezon başında Beypiliç Boluspor'a kiralık olarak gittikten sonra dönen Kerim Alıcı ve ara transfer döneminde Trabzonspor'dan kiralanan Fousseni Diabate, en az süre alan isimler oldu.

13 futbolcudan 29 gol

Göztepe'de atılan 29 golün 12'sini yerli isimler, 17'sini ise yabancı futbolcular kaydetti.

Toplam 13 farklı ismin gol ürettiği sarı-kırmızılı ekipte Halil Akbunar 6, Cherif Ndiaye ise 5 kez fileleri havalandırdı.

Göztepe'de ara transfer döneminde Belçika'nın Anderlecht takımından kiralanan Antonio Zulj, ilk 2 maçında 3 gole ulaştı.

Kırmızı kart gören yok

İlk devrede kırmızı kart görmeyen Göztepe'de 20 futbolcu, 42 kez sarı kartla cezalandırıldı.

İzmir temsilcisinde Yalçın Kayan 6, Obinna Nwobodo ve Soner Aydoğdu 4 kez sarı kart gördü.

İlk yarı raporu

Göztepe'de ilk yarıda forma giyen isimlerin performansı şöyle:

FutbolcuMaçİlk 11SüreSarı KartGol
Halil Akbunar2020175726
Soner Aydoğdu2020174143
İrfan Can Eğribayat1818162020
Murat Paluli1716148520
Berkan Emir1818146730
Cherif Ndiaye2014129725
Marko Mihojevic1414124021
Zlatko Tripic1814104613
Atınç Nukan121198911
Yalçın Kayan141083161
Obinna Nwobodo13881740
Ideye Brown13876811
Titi11873510
Guilherme10872312
Alpaslan Öztürk8762031
Marcio Mossoro14753821
Kubilay Sönmez14448820
Stefano Napoleoni13345901
Dzenan Burekovic12235900
Lamine Gassama4423110
Peter Antonio Zulj3322413
Balazs Megyeri2218000
Burak Süleyman507400
Andre Poko216310
Beykan Şimşek202500
Batuhan Kırdaroğlu10900
Efe Binici30800
Fousseni Diabate10500
Kerim Alıcı10100

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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