Göztepe 4'te 4 için Alanya'da
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Göztepe 4'te 4 için Alanya'da

03.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: 03.03.2021 10:46
Göztepe 4'te 4 için Alanya'da

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste 3 maçını kazanarak tırmanışını sürdüren Göztepe yarın Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak.

SPOR Toto Süper Lig'de üst üste 3 maçını kazanarak tırmanışını sürdüren Göztepe yarın Aytemiz Alanyaspor deplasmanına çıkacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda Kasımpaşa maçında kırmızı kart gören sol bek Berkan Emir mücadelede forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Zlatko Tripic'in ise oynayıp oynamayacağı maç saati netleşecek.

Süper Lig'de Alanyaspor'la 8'inci randevusuna çıkacak Göztepe, 7 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Bu maçlarda 12 gol atan sarı-kırmızılı ekip kalesinde 10 gol gördü. Ligin ilk yarısında İzmir'deki müsabaka 1-0 Göztepe'nin üstünlüğü ile sonuçlandı. Teknik Direktör Ünal Karaman, galibiyet serisini sürdüreceklerine inandığını belirterek, "Kazanmak adına elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi. Göztepe'nin maça İrfancan - Murat, Atınç, Alpaslan, Burekovic, Nwobodo, Soner, Zulj, Halil, Ndiaye, Jahovic 11'iyle çıkması bekleniyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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