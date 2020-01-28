Göztepe: 3-0

28.01.2020 21:45 | Son Güncelleme: 28.01.2020 21:46

Kadınlar Voleybol 1'nci Ligi A Grubu'nda oynanan İzmir derbisinde Karşıyaka evinde Göztepe'yi 3-0 mağlup etti.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setlerini ev sahibi ekip 25-10, 25-18 ve 25-13'lük skorlarla kazandı. Bu sonuçla Karşıyaka Play-Off yarışını sürdürürken, Göztepe alt sıralardan kurtulamadı. Karşıyakalı taraftarlar salonu doldururken, 150 kadar Göztepeli de takımlarını yalnız bırakmadı. Yeşil-kırmızılı takım müsabaka sonunda galibiyeti taraftarıyla kutladı.

Kaynak: DHA

İzmir Emniyeti, maç öncesi salon çevresinde ve maç sırasında salonda geniş güvenlik önlemleri aldı. Ezeli rakip olan iki takım taraftarları arasında küfürleşmeler dışında taşkınlık yaşanmadı.